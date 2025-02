Polémica em direto! Vânia Sá abandona Extra e agora revela o que aconteceu nos bastidores com Flávio Furtado

Vânia Sá abandonou o estúdio do último Extra em pleno direto, na sequência de um confronto com o comentador Flávio Furtado, que criticou um comentário seu sobre Gonçalo Quinaz. Horas depois, a empresária e ex-concorrente do Desafio Final, veio dar a sua versão dos factos.

Consegui sair em grande (…) Saí em bom, mas vocês não sabem, é que eu no intervalo tentei falar com ele. E eu devia ter gravado, porque foi só assustador», afirmou Vânia Sá, acrescentando: «Eu não sou obrigada a aturar desaforos».

A ex-concorrente aproveitou também para explicar melhor o que tentou dizer sobre Gonçalo Quinaz e que tanto revoltou Flávio Furtado. «A maldade está nos ouvidos de quem ouve e nos olhos de quem vê. Não achei assim tão grave… quem não se dói não é filho de boa gente»

Vânia Sá abandona o Extra após momento de tensão com Flávio Furtado

O Extra do Secret Story - Desafio Final, desta sexta-feira 21 de fevereiro, ficou marcado por um momento inesperado de grande tensão entre Vânia Sá - a mais recente expulsa do Desafio - e o comentador, Flávio Furtado.

Tudo aconteceu quando Marta Cardoso pediu uma opinião a Vânia Sá e ela lançou uma farpa a um outro comentador, Gonçalo Quinaz, o que não agradou a Flávio Furtado, que se insurgiu, gerando o confronto entre os dois.

«Deixa-me pedir desculpa porque eu esta semana estive a pôr as coisas em dia e não acompanhei, mas como outros comentadores que não acompanham, chegam aqui, vêem as imagens e comentam, tipo o (Gonçalo) Quinaz, eu também sou livre de fazer publicidade», atirou Vânia Sá.

A ex-concorrente continuou ainda em tom irónico: «Queria que ele viesse hoje, já que ele dá uma de Don Juan, mas pronto, como normalmente há comentadores que não acompanham o 24 e não percebem o contexto eu vou avaliar conforme o 24».

Foi neste momento que Flávio Furtado interrompeu o discurso de Vânia Sá e criticou o comentário da ex-concorrente: «Eu acho muito feio tu falares de pessoas que não estão aqui sentadas», disse. «Também falaste muito de mim e de coisas que não são de jogo», ripostou Vânia.

«E não disse tudo aquilo que pensava, tinha muito mais para dizer e não disse por respeito a ti», atirou Flávio Furtado, com os dois a envolverem-se num bate-boca aceso, que surpreendeu todos.

Depois, Flávio Furtado insistiu, dirigindo-se a Vânia Sá: «É muito feio tu falares de uma pessoa que não está aqui para se defender, devias ter um bocadinho mais de poder de encaixe».

Vânia não quis ouvir mais e rematou: «Marta (Cardoso), eu vou te pedir desculpa, realmente não quero roubar o lugar do Flávio, ele tem medo que eu roube o lugar dele como comentadora, nunca foi minha ambição, só vim aqui mesmo fazer publicidade», disse.

«Vou sair, tenho que ir para Paços de Ferreira», afirmou Vânia Sá levantando-se para abandonar o estúdio em pleno direto, mas não sem antes deixar um último recado, em tom provocatório, a Flávio Furtado: «Quando quiseres falar da minha condição financeira trabalha tanto como eu, Flávio», atirou.