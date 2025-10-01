Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Vânia Sá está grávida de seis meses de uma menina e recorreu às redes sociais para mostrar um pedido de ajuda por conta de fortes dores nas articulações, que tem sentido nesta fase.

«Estou grávida de 26 semanas e dói-me imenso os ossos das mãos. É normal?», escreveu a ex-concorrente de reality-shows, no que parece ser uma plataforma de inteligência artificial.

A resposta confirma que isso pode acontecer nesta fase: «Na gravidez é relativamente comum sentir dores nas mãos e articulações, principalmente a partir do 2º e 3º trimestre», lê-se na resposta que enumera algumas causas para a situação.

Veja a imagem em baixo:

