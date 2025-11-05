Na reta final da gravidez, Vânia Sá faz desabafo surpreendente: «Nunca tomei tanta coisa na minha vida»

Filha de Vânia Sá atinge marco histórico ainda na barriga da mãe. E estas fotos são as ‘culpadas’

Vânia Sá está na reta final da gravidez e prestes a conhecer a filha, Leonor. A empresária tem feito várias partilhas sobre esta fase da sua vida e, agora, mostrou algo que surpreendeu os fãs.

Nesta terça-feira, 4 de novembro, a ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother decidiu mostrar a medicação que está a tomar, explicando ainda o propósito de cada uma delas.

«Juro que nunca tomei tanta coisa na minha vida», começou por dizer.

«Ferro. A Leonor levou-me o ferro todo, estou com o ferro baixíssimo, magnésio porque as cãibras são impossíveis, estou a tomar dois, imaginem. Para a minha azia porque não tinha mas agora já tenho, Nausefe tomo sempre para dormir e Gestacare porque a Leonor exige», disse.