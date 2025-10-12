Surpresa! Vânia Sá revela o nome da bebé. E a Internet 'explode'

Uma grávida cheia de energia. Estas são as fotografias únicas de Vânia Sá

Vânia Sá, uma das caras mais marcantes da Casa dos Segredos, vive uma fase de grande felicidade. A ex-concorrente está grávida pela primeira vez e já revelou o nome escolhido para a bebé: Leonor.

A novidade foi partilhada nas redes sociais num vídeo criativo e original, onde Vânia anunciou o nome. A publicação gerou de imediato uma onda de carinho por parte dos seguidores, que não pouparam elogios e mensagens de parabéns.

Conhecida pelo seu carisma e personalidade forte desde a participação no reality show da TVI, Vânia Sá tem partilhado com os fãs os preparativos para a chegada da primeira filha, demonstrando entusiasmo e ternura em cada detalhe.

Com esta revelação, a ex-concorrente volta a estar em destaque, mantendo o carinho do público que a acompanha desde a sua passagem pelo programa.

Veja o vídeo aqui: