«Ordem de despejo»: Vânia Sá surpreende todos com as fotos mais originais da reta final da gravidez

Na reta final da gravidez, Vânia Sá, de 32 anos, decidiu eternizar o ‘estado de graça’ com uma sessão fotográfica muito original. Ao mesmo tempo, a ex-concorrente e empresária mostrou-se muito ansiosa pelo momento em que vai agarrar a filha pela primeira vez.

«É estranho e bonito pensar que o que hoje vive em mim, em breve vai dormir no meu colo. Faltam poucos dias para te conhecer fora de mim. E já sinto que nunca mais serei só eu», declarou.

Vânia Sá revela sintoma peculiar na reta final da gravidez

Vânia Sá está no terceiro trimestre da gravidez e tem feito várias partilhas sobre esta nova fase da sua vida. Recentemente desabafou nas redes sociais sobre as dores que tem vindo a sentir. Na manhã da passada quinta-feira, dia 13 de novembro, a ex-concorrente publicou nas stories do Instagram, um vídeo em que mostra que tem sentido alguma dificuldade em mexer as mãos.

No desabafo partilhado pela empresária pode ler-se: «Tem sido horrível!! A minha avó, a minha estrela, sofria de artrite reumatóide e queixava-se tantas vezes das dores nas mãos… Agora, na gravidez, tenho sentido essas mesmas dores - uma rigidez que me acorda de noite»

No final, a ex-concorrente acabou por lançar uma questão às seguidoras: “Mais alguém aí que o sintoma existiu só na gravidez?”.

Na reta final da gravidez, Vânia Sá faz desabafo surpreendente: «Nunca tomei tanta coisa na minha vida»

Vânia Sá está na reta final da gravidez e prestes a conhecer a filha, Leonor. A empresária tem feito várias partilhas sobre esta fase da sua vida e, agora, mostrou algo que surpreendeu os fãs.

Nesta terça-feira, 4 de novembro, a ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother decidiu mostrar a medicação que está a tomar, explicando ainda o propósito de cada uma delas.

«Juro que nunca tomei tanta coisa na minha vida», começou por dizer.

«Ferro. A Leonor levou-me o ferro todo, estou com o ferro baixíssimo, magnésio porque as cãibras são impossíveis, estou a tomar dois, imaginem. Para a minha azia porque não tinha mas agora já tenho, Nausefe tomo sempre para dormir e Gestacare porque a Leonor exige», disse.