Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

  • Secret Story
  • Hoje às 11:14
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe» - Big Brother

Vânia Sá vai ser mãe pela primeira vez e a contagem decrescente para conhecer a filha, Leonor, já começou. A empresária tem partilhado nas redes sociais imagens da barriga, mostrando que o grande dia está cada vez mais próximo... Mas tem tudo são rosas.

Vânia Sáde 32 anos, está prestes a ser mãe pela primeira vez e a conhecer a filha, Leonor. Nos últimos dias, a empresária tem recorrido às redes sociais para partilhar vários desabafos sobre esta fase intensa da sua vida e, na tarde desta quinta-feira, 18 de dezembro, voltou a ‘abrir o coração’ com os seguidores.

Através dos Stories do Instagram, Vânia Sá falou de forma honesta sobre o cansaço físico e emocional que tem sentido no final da gravidez, não escondendo as dificuldades que enfrenta: «Como é que a pessoa se sente? Atropelada, cansada, exausta, gorda, feia», começou por dizer, num tom visivelmente emotivo.

A empresária explicou que as mudanças no corpo e a falta de energia têm sido cada vez mais difíceis de gerir nesta reta final: «Sinto-me sem forças, sinto-me feia, sinto-me gorda. ‘Ah, não podes dizer essas coisas’. Gente, é como eu me sinto», assumiu, sem rodeios.

Visivelmente exausta, a ex-concorrente de reality shows chegou mesmo a referir que se sente um «farrapo», deixando claro que nem sempre esta fase é vivida com leveza ou romantismo, como muitas vezes é retratada.

No final do desabafo, Vânia Sá deixou ainda uma nota irónica, mas carregada de sinceridade, sobre a experiência da gravidez. «Não é fixe, não é fixe estar grávida (…). Parabéns para quem tem 20 filhos», concluiu.

 

Recentemente...

Na reta final da gravidez, Vânia Sá decidiu eternizar o ‘estado de graça’ com uma sessão fotográfica muito original. Ao mesmo tempo, a ex-concorrente e empresária mostrou-se muito ansiosa pelo momento em que vai agarrar a filha pela primeira vez.

«É estranho e bonito pensar que o que hoje vive em mim, em breve vai dormir no meu colo. Faltam poucos dias para te conhecer fora de mim. E já sinto que nunca mais serei só eu», declarou.

 

Vânia Sá revela sintoma peculiar na reta final da gravidez

Vânia Sá está no terceiro trimestre da gravidez e tem feito várias partilhas sobre esta nova fase da sua vida. Recentemente desabafou nas redes sociais sobre as dores que tem vindo a sentir. Na manhã da passada quinta-feira, dia 13 de novembro, a ex-concorrente publicou nas stories do Instagram, um vídeo em que mostra que tem sentido alguma dificuldade em mexer as mãos.

No desabafo partilhado pela empresária pode ler-se: «Tem sido horrível!! A minha avó, a minha estrela, sofria de artrite reumatóide e queixava-se tantas vezes das dores nas mãos… Agora, na gravidez, tenho sentido essas mesmas dores - uma rigidez que me acorda de noite»

No final, a ex-concorrente acabou por lançar uma questão às seguidoras:  “Mais alguém aí que o sintoma existiu só na gravidez?”.

Na reta final da gravidez, Vânia Sá faz desabafo surpreendente: «Nunca tomei tanta coisa na minha vida»

 Vânia Sá está na reta final da gravidez e prestes a conhecer a filha, Leonor. A empresária tem feito várias partilhas sobre esta fase da sua vida e, agora, mostrou algo que surpreendeu os fãs.

Nesta terça-feira, 4 de novembro, a ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother decidiu mostrar a medicação que está a tomar, explicando ainda o propósito de cada uma delas. 

«Juro que nunca tomei tanta coisa na minha vida», começou por dizer.

«Ferro. A Leonor levou-me o ferro todo, estou com o ferro baixíssimo, magnésio porque as cãibras são impossíveis, estou a tomar dois, imaginem. Para a minha azia porque não tinha mas agora já tenho, Nausefe tomo sempre para dormir e Gestacare porque a Leonor exige», disse.

Veja aqui uma das partilhas:

 

