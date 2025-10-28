Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Ao Minuto

19:55
Dylan declara-se a Inês? Veja a confissão do concorrente - Big Brother
03:06

Dylan declara-se a Inês? Veja a confissão do concorrente

19:48
Apanhados? Bruna enfrenta colegas durante sessão de má-língua sobre ela - Big Brother
05:37

Apanhados? Bruna enfrenta colegas durante sessão de má-língua sobre ela

19:36
«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa - Big Brother
04:48

«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa

19:18
Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas» - Big Brother
02:09

Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas»

19:07
Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável - Big Brother
00:24

Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável

19:05
«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge - Big Brother
04:47

«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge

18:58
No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si - Big Brother
02:25

No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si

18:47
Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra» - Big Brother
02:37

Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra»

18:42
Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana - Big Brother
03:44

Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana

18:35
Clima de flirt? Bruno Simão e Marisa Susana trocam provocações - Big Brother
03:56

Clima de flirt? Bruno Simão e Marisa Susana trocam provocações

18:30
Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa - Big Brother
03:03

Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa

18:18
«Tu nem estás a ouvir o que estás a dizer»: Pedro Jorge e Marisa voltam a desentender-se - Big Brother
02:45

«Tu nem estás a ouvir o que estás a dizer»: Pedro Jorge e Marisa voltam a desentender-se

18:08
Confronto ao rubro: Liliana desafia Dylan e o clima explode - Big Brother
03:15

Confronto ao rubro: Liliana desafia Dylan e o clima explode

18:01
«É a falar que as coisas se resolvem»: Fábio reage a atitude de Liliana - Big Brother
03:09

«É a falar que as coisas se resolvem»: Fábio reage a atitude de Liliana

17:59
Missão contra Fábio traz “recompensa” inesperada - Big Brother
03:57

Missão contra Fábio traz “recompensa” inesperada

17:57
«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio - Big Brother
06:35

«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio

17:33
A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu - Big Brother
09:57

A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu

16:52
Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro - Big Brother
03:57

Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro

16:44
Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações - Big Brother
06:28

Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações

16:22
Pedro Jorge lança ideia marota a Marisa - Big Brother
03:49

Pedro Jorge lança ideia marota a Marisa

15:42
«Era isto que ele queria»: Ana Cristina intervém após a discussão e deixa conselhos à amiga - Big Brother
02:46

«Era isto que ele queria»: Ana Cristina intervém após a discussão e deixa conselhos à amiga

15:39
Leandro perde a paciência com Raquel: «Eu digo o que me apetecer» - Big Brother
04:45

Leandro perde a paciência com Raquel: «Eu digo o que me apetecer»

15:32
«Transgénero, doença rara ou doação de óvulos»: Sem saberem, concorrentes estão perto de dois segredos - Big Brother
06:54

«Transgénero, doença rara ou doação de óvulos»: Sem saberem, concorrentes estão perto de dois segredos

15:29
«São mesmo ridículas»: Bruno Simão arrasa concorrentes - Big Brother
02:50

«São mesmo ridículas»: Bruno Simão arrasa concorrentes

15:25
Bruna decifra pista e está perto de segredo: «Doação de esperma ou de óvulos» - Big Brother
07:51

Bruna decifra pista e está perto de segredo: «Doação de esperma ou de óvulos»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

  • Secret Story
  • Há 2h e 3min
Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura - Big Brother

A ex-concorrente do Secret Story presenteou os fãs com fotos de uma ecografia 3D que fez em que já dá para ver as feições da pequena Leonor.

Vânia Sá aproxima-se da reta final da gravidez e presenteou os fãs com fotos inéditas do rosto da filha, Leonor. A ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother fez uma ecografia 3D em que dá para ver as feições da bebé. 

Nos stories do Instagram, Vânia Sá mostrou aos seus seguidores estas imagens e, numa delas, mostra-se a segurar uma das fotografias amorosas da pequena Leonor. A empresária surge com lágrimas nos olhos, emocionada com os retratos especiais da primeira filha.

Pode ver tudo aqui:

 

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Vânia Sá está a viver um dos períodos mais especiais da sua vida com a chegada iminente da sua filha, Leonor. Conhecida pela sua presença nas redes sociais, a ex-concorrente do Secret Story tem partilhado com emoção cada etapa da gravidez — e o público tem respondido com enorme carinho.
 
Prova disso é que a bebé, que ainda nem nasceu, já se tornou um verdadeiro fenómeno da Internet: a conta de Instagram criada em seu nome soma quase quatro mil seguidores, um número que surpreende e simboliza o afeto que os fãs dedicam à família.
 
 
Nas publicações, Vânia tem mostrado momentos de felicidade e expectativa, revelando detalhes sobre a gravidez e sobre o nome escolhido para a filha. Esta partilha genuína tem cativado milhares de pessoas que acompanham de perto a nova fase da vida da influenciadora.
 
O crescimento rápido da conta de Leonor reflete não apenas a curiosidade do público, mas também a forma como as redes sociais se tornaram um espelho das emoções e das etapas mais íntimas das figuras públicas.
 
 
Mesmo antes de nascer, Leonor já é uma pequena estrela digital. O seu “sucesso” nas redes sociais mostra como o público se envolve emocionalmente com as histórias de quem acompanha, celebrando, junto das mães e pais conhecidos, o início de novas vidas.
 
Para Vânia Sá, este carinho representa mais do que números — é o reflexo da ligação autêntica que tem vindo a construir com os seus seguidores e o prenúncio de um novo capítulo cheio de amor e partilhas.
 
Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da gravidez de Vânia Sá. 
 
 

Relacionados

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Vânia Sá já tem um concorrente favorito do “Secret Story 9”. E é inesperado: «O único normal nesta casa!»

Surpresa! Vânia Sá revela o nome da bebé. E a Internet 'explode'

Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio
Temas: Vania Sá Gravidez Bebe

Fora da Casa

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Há 22 min
Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Há 1h e 12min
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Há 1h e 33min
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Há 1h e 46min
Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

Há 1h e 48min
Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Há 3h e 28min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Hoje às 14:00
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
05:07

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

Hoje às 10:03
Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro
03:57

Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro

Há 3h e 27min
Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

4 set, 13:17
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Hoje às 12:37
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Há 22 min
Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Há 1h e 12min
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Há 1h e 33min
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Há 1h e 46min
Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Há 2h e 3min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Há 3h e 33min
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ontem às 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Ontem às 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Ontem às 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Ontem às 10:21
Ver Mais Outros Sites