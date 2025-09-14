Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

«Vai ser uma mãe gostosa»: Vânia Sá leva fás à loucura com novas fotos da barriga de grávida

Radiante, Vânia Sá derrete fãs com fotos da barriguinha (cada vez maior)

Uma grávida cheia de energia. Estas são as fotografias únicas de Vânia Sá

Vânia Sá, 32 anos, ex-concorrente da Casa dos Segredos, partilhou nas redes sociais um dos momentos mais felizes da sua vida: o anúncio do sexo do bebé que está à espera. Grávida, a jovem revelou, num vídeo cheio de emoção, que vai ser mãe de uma menina.

No registo publicado no Instagram, Vânia Sá aparece a dançar ao lado do namorado, até que surge um detalhe mágico: um fumo cor-de-rosa, revelando que a bebé que esperam é uma menina.

Mais do que a revelação, o casal fez questão de partilhar palavras carregadas de sentimento. Numa legenda poética, Vânia Sá escreveu:

“Entre paredes que ainda estão a nascer e tijolos que vão tomando forma, ergue-se mais do que uma casa. Ergue-se um sonho, um refúgio, um lugar onde o amor vai morar. (…) E assim como a nossa casa cresce, dentro de mim também cresce o nosso maior projeto: a nossa família. O som dos martelos mistura-se com o som do coração que bate cá dentro, lembrando-nos que tudo isto faz sentido. Do chão que agora é pó, nascerão memórias. Das paredes em branco, nascerão risos. Porque a casa é feita de paredes, mas o lar é feito de amor. A nossa família está a aumentar!”

Com estas palavras, Vânia Sá não só anunciou a gravidez e o sexo do bebé, como também partilhou a construção de um novo capítulo da sua vida, em que o amor e a família estão no centro de tudo.

Veja o vídeo da revelação do sexo do bebé de Vânia Sá.