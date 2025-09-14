Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

Vânia Sá, 32 anos, ex-concorrente da Casa dos Segredos, partilhou nas redes sociais um dos momentos mais felizes da sua vida: o anúncio do sexo do bebé que está à espera. Grávida, a jovem revelou, num vídeo cheio de emoção, que vai ser mãe de uma menina.
No registo publicado no Instagram, Vânia Sá aparece a dançar ao lado do namorado, até que surge um detalhe mágico: um fumo cor-de-rosa, revelando que a bebé que esperam é uma menina.
Mais do que a revelação, o casal fez questão de partilhar palavras carregadas de sentimento. Numa legenda poética, Vânia Sá escreveu:
“Entre paredes que ainda estão a nascer e tijolos que vão tomando forma, ergue-se mais do que uma casa.
Ergue-se um sonho, um refúgio, um lugar onde o amor vai morar. (…) E assim como a nossa casa cresce, dentro de mim também cresce o nosso maior projeto: a nossa família. O som dos martelos mistura-se com o som do coração que bate cá dentro, lembrando-nos que tudo isto faz sentido. Do chão que agora é pó, nascerão memórias. Das paredes em branco, nascerão risos. Porque a casa é feita de paredes, mas o lar é feito de amor.
A nossa família está a aumentar!”
Com estas palavras, Vânia Sá não só anunciou a gravidez e o sexo do bebé, como também partilhou a construção de um novo capítulo da sua vida, em que o amor e a família estão no centro de tudo.
Veja o vídeo da revelação do sexo do bebé de Vânia Sá.
Em cima, espreite as galerias de fotografias da influenciadora digital, que preparámos para si.