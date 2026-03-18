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Vânia Sá vai parar ao hospital após incidente «muito grave»: «Eu podia morrer»

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Vânia Sá expôs uma situação grave que lhe aconteceu esta semana e que a obrigou a ser assistida de urgência no hospital.

Vânia Sá começou a manhã desta terça-feira, 17 de março, com fortes indisposições e vómitos, depois de uma ida a um restaurante no dia anterior. A ex-concorrente do Secret Story acabou mesmo por ir até às urgências e foi lá que soube que tinha apanhado uma intoxicação alimentar. 

No hospital, Vânia Sá confidenciou que o que aconteceu foi «muito grave» e que iria apresentar queixa daquele estabelecimento à ASAE. «Um estabelecimento destes não pode estar aberto», referiu.

A empresária explicou tudo o que aconteceu. «Foi mesmo do salmão e do camarão. Eu estava a comer e o aspeto daquilo, o sabor daquilo, só que a pessoa na altura não pensa (…). Eu não sei fazer queixas mas a partir de agora não faço as minhas queixas, está a Margarida Castro a fazer a minha queixa porque é a pessoa que eu conheço que mais percebe de leis (…)», adiantou.

E prosseguiu: «Eu estou a dar de mamar, eu podia morrer (…), portanto é muito grave, com a saúde não se brinca (…). Eu estou morta, portanto obrigada tia Margarida, processa esses cab**** porque eu estou a desmaiar, é só porque um estabelecimento destes não pode estar aberto.»

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Mais tarde, Vânia Sá mostrou-se nas urgências do hospital, a fazer tratamentos, na companhia da filha, Leonor, e da mãe, Felicidade Sá. 

Pode ver tudo aqui:

 

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