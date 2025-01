Barraco! Vânia Sá passa-se e parte para cima de Inês Morais e as duas têm de ser separadas: «Eu já te avisei Inês!»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, Vânia Sá reage a comentários de Inês Morais e responde de forma implacável e direta. Após assistir a imagens de uma conversa de Inês sobre si, Vânia parte para o confronto cara a cara com a concorrente... E quase que dá para o torto!

O assunto volta a ser o mesmo: o facto de Vânia Sá ter afirmado que não gostava do vestido que Inês Morais vestido na gala de estreia do Desafio Final . «Não sou obrigada a gostar da porra do teu vestido mulher».

Vânia começou a berrar com a colega, que rapidamente reagiu: «Queres falar comigo tens que falar mais baixo, ou não aguentas?».

Provocada, Vânia Sá encostou-se à cara da antagonista e acusou-a de ter 'mau hálito': «Eu já te avisei. Se quiseres vir para cima de mim e falar nas minhas costas, tens de ser mais alta».

Miguel Vicente meteu-se no meio para separar as duas e acusou Vânia de intimidar Inês, ao afirmar que dá «expulsão». A empresária tornou a reagir: «Então sou expulsa. Expulsem-me».