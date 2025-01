Tenso! Diana Lopes compara atitudes de Inês Morais e Vânia Sá: «Não sei se foi para a Inês provar do próprio veneno (...)»

Confronto explosivo! Vânia Sá e Inês Morais envolvem-se em discussão intensa após críticas a um vestido.

A casa do Secret Story – Desafio Final continua a ser palco de confrontos intensos! Na passada terça-feira, 28 de janeiro, Vânia Sá e Inês Morais protagonizaram uma discussão acesa, depois da nova concorrente ter criticado um vestido da marca de Inês.

A tensão escalou e, durante o Especial apresentado por Cláudio Ramos, Vânia Sá assistiu a imagens de Inês Morais a criticar algumas das suas atitudes. No final do direto, a empresária confrontou a colega de casa e o momento rapidamente se tornou viral. Em plena discussão, Vânia aproximou-se de Inês Morais e «encostou» a cara à concorrente, gesto que gerou grande controvérsia.

No Extra de quarta-feira, 29 de janeiro, o tema voltou a ser debatido e Diana Lopes fez uma revelação surpreendente. A comentadora apontou que Inês Morais já havia tido um comportamento idêntico no Big Brother 2024, recordando um episódio com Fábio Caçador: «São as duas mal-educadas de formas completamente distintas», começou por afirmar Diana Lopes.

«A Inês dirigiu-se muitas vezes de forma rude aos colegas no último mês» acrescentou a comentadora.

Diana Lopes sublinhou ainda que a postura de Vânia Sá não foi correta, mas que a situação a fez recordar o episódio protagonizado por Inês Morais no BB 2024: «Não sei se foi para a Inês provar do próprio veneno, mas a verdade é que fez exatamente a mesma coisa com o Fábio» atirou.

