Não gostou, mas usou! Vânia Sá veste polémico vestido de Inês Morais após discussões sem fim

Os ânimos entre Vânia Sá e Inês Morais têm estado em altas. As duas surpreenderam com um momento cúmplice, esta quarta-feira, dia 29 de janeiro, depois de várias discussões sobre o vestido que Inês usou na gala de estreia e que foi criticado pela antagonista. Vânia vestiu a peça de roupa polémica e afirmou que estava 'gira'!

Durante o Diário e o Especial do Secret Story - Desafio Final, Vânia Sá mostrou-se com o vestido da colega de casa que tanto deu que falar.

«Por acaso estou bonita que dó», afirmou Vânia com o vestido. Inês Morais ripostou a afirmar que a colega apenas disse não gostar da peça de roupa porque estava a ser usada por Inês: «De certeza que muita gente não gostou por causa de mim». «Eu também fui muito odiada e vendo muito», responde.

Relembre o momento tenso devido ao vestido em questão...

Esta terça-feira, Inês Morais e Vânia Sá protagonizaram aquela que é até agora a discussão mais forte desta edição do Desafio Final, com Vânia a encostar a cabeça a Inês, o que obrigou Miguel Vicente a intervir, na tentativa de separar as colegas.

Mas no meio de todo o conflito, há uma frase de Vânia Sá para Inês Morais, que está a dar que falar. A nortenha reagiu a comentários da colega e respondeu de forma implacável e direta.

O assunto voltou a ser o mesmo: o facto de Vânia Sá ter afirmado que não gostava do vestido que Inês Morais vestido na gala de estreia do Desafio Final . «Não sou obrigada a gostar da porra do teu vestido mulher».

Vânia começou a gritar com Inês, que rapidamente reagiu: «Queres falar comigo tens que falar mais baixo, ou não aguentas?».

Provocada, Vânia Sá encostou-se à cara da antagonista e acusou-a de ter 'mau hálito', comentário esse que está a dar que falar por parte dos concorrentes e também do público do Secret Story.

«Eu já te avisei. Se quiseres vir para cima de mim e falar nas minhas costas, tens de ser mais alta», disse Vânia. «Eu não sou obrigada a gostar do teu vestido e não é por causa disso que tens de confundir o marketing com o que quer que seja», acrescentou já muito próxima de Inês.

Com a cara praticamente colada à de Vânia, Inês retorquiu: «Eu vou só afastar-me um bocadinho porque não gosto desta proximidade» e Vânia atirou: «Eu não gosto é do teu hálito, mas sim», frase que deixou os concorrentes chocados e o público agitado.

Miguel Vicente meteu-se no meio para separar as duas: «Tenham calma meninas, eu vou só meter aqui uma barreirazinha», afirmou. «Ó Vânia, o que é que tu queres que eu te diga?», perguntou Inês. «Nada, eu sei que não tens argumentos», reagiu Vânia.

Para pôr mais água na fervura, Miguel Vicente acusou Vânia de intimidar Inês, afirmando que dá «expulsão». A empresária tornou a reagir: «Então sou expulsa. Expulsem-me».