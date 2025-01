Rivalidade sem fim! Em discussão acesa, Vânia Sá deita-se no chão e Inês Morais reage: «Vergonha alheia»

Inês Morais irredutível com colega: «Não me quero dar com uma pessoa como tu»

Vânia Sá "explode" com Inês Morais: «Não sou os teus amigos, a mim não me mandas calar!»

Vânia Sá e Inês Morais não têm tido uma relação fácil dentro da casa e as discussões parecem não ter fim. A mais recente aconteceu numa dinâmica e o rumo dos acontecimentos deixou tudo e todos em choque.

«A Vânia não deixa absolutamente ninguém falar, fala alto, continua a interromper sempre, constantemente. Tu és tão cringe (estranha), que vergonha alheia», disse Inês Morais.

Ao ouvir a colega, Vânia deita-se no chão e atira: «Isto sou eu a espetar uma faca no coração, porque Deus me livre. Eu? Eu não deixo ninguém falar? A rainha que interrompe todas as conversas, mesmo as que não são dela. Eu pelo menos só interrompo as minhas».

«Eu não interrompo todas», retorquiu Inês. Vânia respondeu: «Hoje por acaso tentaste não interromper, hoje tentaste não dormir, depois de eu te chamar à atenção de tudo».

Inês Morais questionou: «Então e como é que isto vai ser, isto vai ser assim?» e Vânia ironizou, imitando-a: «Ó Voz como é que isto vai ser? Como é que isto vai ser? Há regras. Ela vai ter que desistir para ter opinião, agora que tem alguém que consegue calá-la. Finalmente!».

Depois, Inês criticou: «A Vânia está a fazer o espetáculo mais forçado. Como é que ela tem a audácia de chegar aqui no domingo, de chamar as pessoas forçadas e fazer este espetáculo que faz aqui. É completamente ridículo, é vergonhoso».

«Dá vontade de cavar um buraco e meter-me lá para não ter que assistir a isto. Mas como eu quero muito ganhar o programa e ganhar os 20 mil euros, eu vou tentar aguentar estas ‘cringelhadas’ e pode ser que um dia ela me deixe falar», rematou a concorrente.