Última hora! O choque de egos entre Vânia Sá e Inês Morais voltou a escalar: «Tu és ridícula!»

A explodir: Vânia Sá e Inês Morais protagonizaram mais uma discussão explosiva no Secret Story Desafio Final. A troca de acusações e ironia levaram Vânia Sá a fazer um «teatro» provocador. Veja aqui tudo!

Na tarde de hoje, a casa do Secret Story Desafio Final foi palco de uma das discussões mais intensas desta edição. Vânia Sá e Inês Morais protagonizaram um confronto verbal no quarto, trocando acusações e provocações com os ânimos a subir rapidamente.

Tudo começou quando Vânia acusou Inês de ter argumentos repetitivos: «O teu argumento é sempre o mesmo, «já te desconstruí, pois não consegues argumentar»… as pessoas ficam cansadas de te ouvir e calam-se.» A provocação de Vânia foi respondida por Inês com um simples e direto «berra menos!»

A discussão escalou ainda mais quando Vânia se defendeu: «Eu tenho postura porque falo baixo!», ao que Inês Morais provocou de imediato: «Tu falas alto e vou falar sempre alto, e não és tu que me vais mandar calar, a casa é nossa enquanto aqui estamos!»

Os insultos começaram a ser mais pesados: Inês Morais chamou Vânia de «cringe», o que fez o ambiente esquentar ainda mais. Vânia, em tom desafiante, afirmou que Inês não tinha coragem de mandá-la calar: «Queres mandar calar, manda os teus amigos, manda a Daniela e quem tu quiseres, estou te a avisar!»

Inês Morais, por sua vez, provocou ainda mais, e disse: «Eu tenho os dentinhos lavados, se quiseres vir aqui…». A tensão foi tanta que Vânia não hesitou em imitar a postura de Inês de forma irónica, saltando em cima da cama e dizendo: «Se não gostas, come engole!»

Por fim, Vânia Sá disparou: «A tua cara enjoa!» e Inês Morais não deixou a provocação passar em branco: «Tu és ridícula!»

Com os nervos à flor da pele, as duas concorrentes seguem sem ceder, e a tensão dentro da casa promete continuar, fique atento a todas as novidades!

Relembre-se:

Esta terça-feira, Inês Morais e Vânia Sá protagonizaram aquela que é até agora a discussão mais forte desta edição do Desafio Final, com Vânia a encostar a cabeça a Inês, o que obrigou Miguel Vicente a intervir, na tentativa de separar as colegas.

Mas no meio de todo o conflito, há uma frase de Vânia Sá para Inês Morais, que está a dar que falar. A nortenha reagiu a comentários da colega e respondeu de forma implacável e direta.

O assunto voltou a ser o mesmo: o facto de Vânia Sá ter afirmado que não gostava do vestido que Inês Morais vestido na gala de estreia do Desafio Final . «Não sou obrigada a gostar da porra do teu vestido mulher».

Vânia começou a gritar com Inês, que rapidamente reagiu: «Queres falar comigo tens que falar mais baixo, ou não aguentas?».

Provocada, Vânia Sá encostou-se à cara da antagonista e acusou-a de ter 'mau hálito', comentário esse que está a dar que falar por parte dos concorrentes e também do público do Secret Story.

«Eu já te avisei. Se quiseres vir para cima de mim e falar nas minhas costas, tens de ser mais alta», disse Vânia. «Eu não sou obrigada a gostar do teu vestido e não é por causa disso que tens de confundir o marketing com o que quer que seja», acrescentou já muito próxima de Inês.

Com a cara praticamente colada à de Vânia, Inês retorquiu: «Eu vou só afastar-me um bocadinho porque não gosto desta proximidade» e Vânia atirou: «Eu não gosto é do teu hálito, mas sim», frase que deixou os concorrentes chocados e o público agitado.

Veja aqui a primeira grande discussão!