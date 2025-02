Vânia Sá pede desculpa à Voz após barraco que está a dar que falar: «Peço imensa desculpa pelo espetáculo gratuito»

Vânia Sá pediu desculpas em direto após comportamento inusitado. Durante a gala, a concorrente exaltou-se em direto ao ouvir Inês Morais pedir para se calar. As duas berraram infinitamente e Cláudio Ramos teve de intervir e deixar um forte aviso. Mais tarde, durante a ligação à casa, Vânia Sá achou por bem pedir desculpa ao anfitrião da casa.

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, o apresentador Cláudio Ramos começou por mostrar imagens aos concorrentes da chamada 'má-língua'. Assim, os jogadores foram confrontados com tudo o que disseram uns dos outros pelas costas.

Inês Morais e Vânia Sá foram duas das visadas e no final da VT, as duas concorrente entraram numa discussão intensa e Cláudio Ramos teve que intervir. O apresentador precisou de mandar calar Vânia e Inês várias vezes. Até a Voz acabou por se juntar e dizer às duas para se acalmarem.

Por este comportamento, Vânia desculpou-se: «Voz, antes de mais, peço imensa desculpa porque acho que o comportamento em direto, pelo menos na gala, é um bocado ridículo mas realmente eu tenho muitos problemas em que me mandem calar e já a tinha avisado».

A concorrente e empresária acrescentou ainda que as atitudes de Inês foram 'feias' e que não se conseguiu controlar face às provocações: «É uma coisa que realmente me tira do sério enquanto pessoa (…). Eu falo muito alto e cria-me uma comichão enorme quando alguém tem algum tipo de autoridade para me mandar falar baixo porque não tem, nem ela nem ninguém (…). Portanto, acho que o espetáculo foi completamente desnecessário mas pronto, eu não posso engolir a minha personalidade agora (…), não faz parte de mim, deveria ter sido o que eu devia ter feito, não consigo. Lamento e peço imensa desculpa pelo espetáculo gratuito».

Relembre a discussão das duas concorrentes em direto aqui:

Recorde-se que já não é a primeira vez que as duas concorrentes discutem! Aliás, Inês e Vânia são atualmente duas antagonistas no Desafio Final.