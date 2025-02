Vânia Sá surpreende Cláudio Ramos com confissão inesperada ao falar de Inês Morais: «Somos um bocado...»

Inês Morais irritada com Daniela Santos: «Vê se me falas com modos!»

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Inês Morais e Vânia Sá são novamente protagonistas de uma VT que mostra as suas constantes discussões e bate-bocas.

No final da VT, Cláudio Ramos falou um bocado com as concorrentes a acredita piamente que há mais coisas que unem Inês e Vânia, do que tudo aquilo que as separa.

Vânia Sá e Inês Morais já entraram em confronto inúmeras vezes e por diversos motivos. No entanto, Vânia Sá fez uma confissão inesperada sobre Inês,

«Somos um bocado parecidas...»

Ainda que as duas concorrentes discordem em muitos assuntos, a verdade é que acaba por haver uma cumplicidade que também é inegável.

Ao serem confrontadas com as imagens, Vânia Sá acredita que Inês Morais se vitimiza no jogo. Cláudio Ramos interfere e Vânia Sá acaba também por elogiar Inês, o que surpreende a concorrente.