Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

Conhecida do grande público desde a sua participação marcante na Casa dos Segredos, Vânia Sá, conhecida pelo espírito empreendedor e pelos vários negócios de sucesso, decidiu presentear-se com uma aquisição de luxo: o iPhone 17 Pro Max, o novo topo de gama da Apple.

A ex-concorrente de reality shows partilhou o momento nas redes sociais, mostrando-se entusiasmada com o novo equipamento, lançado em Portugal a 19 de setembro de 2025, depois de uma fase de pré-venda iniciada a 12 de setembro. O novo modelo encontra-se indisponível para venda imediata nas lojas, devido à procura. Assim, ainda não são muitos os portugueses que já têm o equipamento.

O iPhone 17 Pro Max, tem um preço base a partir dos 1600 euros e promete elevar a experiência tecnológica com um design melhorado, desempenho superior e novas câmaras profissionais.

Com esta compra, Vânia Sá volta a mostrar o seu gosto por tecnologia e exclusividade, mantendo o estatuto de mulher de sucesso — tanto nos negócios como na vida pessoal.

Vânia Sá atravessa atualmente um dos momentos mais emocionantes da sua vida. A ex-concorrente anunciou que está grávida e prepara-se para abraçar a maternidade pela primeira vez.

Esta semana, surpreendeu os seguidores ao partilhar um registo muito especial: o som do coração do bebé, acompanhado da primeira fotografia da criança. Na legenda do video e das fotografias especiais, a concorrente escreveu: «Sinto-me 100% realizada em todos os campos e é tão bom poder gritar isso ao mundo! 🤰🏼🤍», o que denota que está mais feliz que nunca.

A imagem foi obtida através de uma ecografia com tecnologia 5D, que oferece uma visualização extremamente nítida e detalhada, permitindo aos futuros pais uma experiência única e emocionante do desenvolvimento do bebé.