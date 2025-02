Vânia Sá fala sobre vícios dos pais: «Superámos tudo em família»

Vânia Sá foi a concorrente expulsa do Secret Story - Desafio Final na gala do passado domingo.

Hoje, dia 19 de fevereiro de 2025, a ex-concorrente teve oportunidade de conversar com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, Goucha, para fazer o balanço desta sua experiência no programa.

Vânia Sá falou um pouco do seu passado e recordou algumas fases que já viveu. Uma delas marcante e relacionada com a sua família: o vício do jogo que os pais tiveram de ultrapassar, por amor aos filhos. «Superámos tudo em família» contou Vânia, que afirmou não julgar nenhum vício, seja ele tabaco, café, drogas, etc. Esta fase da sua vida fez com que ganhasse empatia pelo próximo, não julgando ninguém por cada um teve o seu caminho.

Veja aqui o momento:

Vânia Sá recorda ainda um outro momento complicado da sua vida: em jovem, esteve numa relação abusiva, em que sofreu violência doméstica. «Tornou-me nesta pessoa mais fria» contou a ex-concorrente do Casa dos Segredos 5, que mostrou já ter ultrapassado toda a situação, apesar de ter deixado cicatrizes.

Veja o momento completo: