Em lágrimas, Vânia Sá faz desabafo sentido com a filha nos braços: «Sinto-me inútil»

Vânia Sá, recém-mamã de Leonor, partilhou nas redes sociais as dificuldades que tem enfrentado nas primeiras semanas após o nascimento da filha. Na tarde de quarta-feira, 28 de janeiro, a ex-concorrente publicou um desabafo sentido nos stories do Instagram.

Nos videos, a empresária revelou estar a atravessar um período difícil, admitindo sentir-se perdida após a chegada da bebé:

«Ela é a coisinha mais importante que eu tenho, mas também é desesperante eu estar a deixar de ser eu, porque eu era mega produtiva, sentia-me sempre com energia no máximo, trabalhava 12 horas por dia.»

Apesar de viver um dos momentos mais felizes da sua vida, Vânia Sá confessou que a adaptação à maternidade tem sido igualmente desafiante:

«Não, esta lapinha não me larga. Esta lapinha, mesmo que não esteja a mamar, o que ela faz é pedir mama para me agarrar a ela. E e isso é a melhor sensação do mundo. Sensação de que que ela me ama. E que procura conforto em mim, mas eu não tenho conseguido fazer nada, não me sinto produtiva.», acrescentou a recém-mamã.

A ex-concorrente referiu ainda a dificuldade em gerir as preocupações profissionais e as responsabilidades enquanto empresária:

«Eu tenho muitas preocupações, tenho uma carga financeira já muito grande. Sinto que me estou a ausentar e a sobrecarregar toda a gente, quer seja funcionários, quer sejam meus pais, e que eu me sinto meio inútil. Sinto-me inútil.», concluiu.