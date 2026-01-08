Sem filtros! Vânia Sá partilha vídeos do processo do parto. A sinceridade das imagens pode chocar

Vânia Sá tornou-se mãe de uma menina, Leonor, no dia 6 de janeiro de 2026. Desde o nascimento da bebé, a ex-concorrente do Big Brother tem partilhado diversos momentos sobre o processo do parto com os seguidores.

Foi através da sua página oficial de Instagram que a recém-mamã divulgou os vídeos gravados momentos antes de dar à luz. Na tarde de quarta-feira, 7 de janeiro, a empresária publicou as imagens que mostram a diferença entre expectativa e realidade do momento do nascimento.

Nos vídeos partilhados, Vânia Sá surge já com a filha nos braços enquanto mostra as gravações feitas horas antes. A ex-concorrente registou os momentos e explicou o que sentia em cada um, sem imaginar o que estava prestes a acontecer.