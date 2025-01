Entradas explosivas no Secret Story! Desafio Final recebe dois 'pesos pesados' dos reality-shows

A gala desta noite do Secret Story - Desafio Final não deixou ninguém indiferente por várias razões, mas a dominante foi, sem dúvida, a entrada de dois concorrentes explosivos e impactantes, verdadeiros 'pesos pesados' dos reality-shows em Portugal.

Depois de Margarida Castro - que entrou no sábado no Desafio Final - Vânia Sá e Miguel Vicente entraram esta noite na casa mais vigiada do País e surpreenderam tudo e todos com este regresso inesperado ao formato.

Vânia Sá ficou conhecida pela sua participação na quinta edição do Secret Story em 2014, onde se destacou pela sua personalidade forte e direta, sendo considerada uma das concorrentes mais polémicas dos reality shows em Portugal. Após o programa, tornou-se uma empreendedora de sucesso no mercado têxtil online.

A concorrente aceitou o convite para entrar no Secret Story – Desafio Final para viver a experiência com outra maturidade, mas garante que a sua essência permanece a mesma.

Já Miguel Vicente viu a sua vida mudar em 2022 quando venceu o Big Brother com 73% dos votos dos portugueses. Obstinado e competitivo, não deixou ninguém indiferente e, por isso, gerou sempre muita polémica dentro e fora da casa. No ano passado participou no Desafio Final e volta agora, uma vez mais, disposto a dar tudo.

No início deste ano, Miguel Vicente foi pai do seu primeiro filho, Duarte, realizando assim um dos seus maiores sonhos.

Miguel Vicente aceitou agora o convite para entrar no Secret Story – Desafio Final porque sente que tem uma dívida para com o público que gosta dele. O algarvio entra pronto para vencer uma vez mais.