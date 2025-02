Exclusivo APP TVI Reality! «Isto vai dar barraco» Concorrentes em choque com assalto na casa e possível consequência

No Secret Story - Desafio Final, depois do assalto à despensa, o Afonso vai ao quarto e encontra a Vânia a deliciar-se com umas bolachas, descobrindo que os concorrentes rejeitados roubaram comida e vai de imediato informar os restantes.

A Vânia e o Miguel Vicente tentam então incriminar o Tiago pelo sucedido, conseguindo que a Margarida também corrobore com essa versão, mas o chefe das limpezas nega ser o autor do roubo.

Entretanto, na festa, a Daniela Santos queixa-se porque os colegas acabaram por conseguir o que queriam e estragar o ambiente.

