Vânia Sá gera polémica com comentário sobre aparência física de Miguel Vicente!

O ambiente na casa do Secret Story – Desafio Final continua intenso! Desta vez, Vânia Sá protagonizou uma discussão acesa com Afonso Leitão, e abordou a questão do politicamente correto e a forma como os concorrentes avaliam a aparência dos colegas.

A troca de palavras começou quando Vânia criticou a postura dos concorrentes dentro da casa, alegando que muitos tentam manter uma imagem politicamente correta devido à exposição televisiva: «Eu não chamei feia à Inês, mas tenho a certeza que tu não achas que todas as mulheres que estão aqui dentro são bonitas».

O concorrente não tardou a responder: «O que eu faço ou deixo de fazer lá fora, tu não sabes». No entanto, Vânia não recuou e acusou-o de querer manter uma postura artificial dentro do jogo: «Estás a ser o politicamente correto, como se tivesse chamado feio a alguém.»

A discussão subiu de tom quando Vânia Sá mencionou Miguel Vicente de forma descontraída, sobre o seu estado físico: «Eu própria perguntei ao Miguel, que engordou bastante, se o facto de ele ter engordado o melindrou!». A concorrente afirmou ainda que os comentários sobre aparência têm sido uma constante na casa e que esta questão foi usada para isolar Inês Morais.

No meio do confronto, Vânia e Afonso continuaram a debater estratégias de jogo, mas a concorrente manteve a sua posição firme e rematou com uma provocação final: «Tu dás todas ao lado (...)!».