Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

Vânia Sá apanhou tudo e todos de surpresa com um pedido de casamento que está a deixar a Internet ao rubro. A empresária e ex-concorrente de vários reality shows da TVI partilhou um conjunto de imagens em que surge ajoelhada, com uma caixa de anel na mão, à frente do namorado, André Pereira.

Os fãs ficaram em êxtase, mas a verdade é que tudo não passou de uma partida. «Não foi premeditado e não aconteceu na realidade, mas podia ter acontecido! Estávamos todos à espera do pai da criança e, em jeito de brincadeira, disse que lhe ia pregar um susto. Não, não vamos casar e não faz parte dos nossos planos, até porque não consideramos isso fundamental», começou por escrever, na legenda da publicação que fez no Instagram.

E prosseguiu, garantindo que sempre quis casar: «Se sempre sonhei em vestir um vestido de noiva? Sim! Quem nunca? Mas há coisas mais importantes. O homem mais “frio” que conheço, com pequenas atitudes, mostra-me todos os dias que me ama».

«Ele, que dizia que nunca deixaria Vila Nova de Gaia, deixou agora — por mim e pela filha. Ele, que nunca quis viver numa casa, comprou comigo a casa dos meus sonhos. Ele, que odeia redes sociais, faz o esforço. Ele, que não gosta de festas, entende o quanto eu gosto. É nas pequenas atitudes que se vê o amor», terminou.

Pode ver aqui a publicação em questão: