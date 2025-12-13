Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá impressiona com compra acessível a poucos. O relógio de luxo pelo qual perdeu a cabeça

Vânia Sá vive uma vida de luxo e não se priva de a mostrar nas redes sociais. Agora, a ex-concorrente do Secret Story mostrou-se ao volante do seu Porsche, todo ele devidamente "equipado" para a quadra natalícia.

«O Natal é quando uma mulher quiser!», escreveu Vânia Sá, na legenda de um vídeo em que se mostra a colocar as hastes de rena e um nariz vermelho no carro, mas sofreu um percalço! É que quando acelerou, o nariz saltou da parte dianteira do carro e ficou pelo caminho.

Os fãs ficaram encantados com o vídeo partilhado pela empresária. «Lá se foi o nariz 😂», «👏 muito bom mesmo», «Áudio perfeito! ❤️», são alguns dos comentários que se podem ler naquela publicação.

Ora veja aqui o video do momento:

Porsche de Vânia Sá custa, no mínimo, 200 mil euros

Vânia Sá tem um Porsche 911 Carrera 4S, que de acordo com o site oficial da marca, está disponível a partir de 200 mil euros.