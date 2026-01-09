Vânia Sá mostra como está o seu corpo 10H após ser mãe e admite: «Não foi o que idealizei»

Vânia Sá recorreu às redes sociais para mostrar de forma honesta e sem filtros, a evolução do corpo durante e após o nascimento da filha Leonor. Na noite da passada quinta-feira, dia 8 de janeiro, a "mãe de primeira viagem", mostrou a realidade do pós-parto de uma cesariana.

Através de uma montagem de três fotografias publicadas nos stories do Instagram, a ex-concorrente documentou os momentos «antes de sair de casa», «antes de entrar em trabalho de parto» e, finalmente, o estado da sua barriga apenas «10h depois» do nascimento.

No canto inferior direito, a empresária deixou um testemunho sincero e garantiu: «Não estou aqui para vos mentir, mas para vos mostrar a realidade!»

Apesar de ter mantido uma rotina de exercício físico rigorosa durante a gestação, a intervenção cirúrgica trouxe desafios inesperados: "O meu corpo pós cesariana não foi o que idealizei e treinei sempre 2 e mais vezes por dia", confessou a ex-concorrente.

Apesar de tudo, Vânia Sá deixou claro que pretende manter-se ativa e que já está empenhada na recuperação:

«Tenho plena noção que [os treinos] vão ajudar na recuperação! Tanto que já estou a tratar dela!»