Vânia Sá mostra como está o seu corpo 10H após ser mãe e admite: «Não foi o que idealizei»

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?” - Big Brother
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Vânia Sá mostra como está o seu corpo 10H após ser mãe e admite: «Não foi o que idealizei»

Vânia Sá mostra como está o seu corpo 10H após ser mãe e admite: «Não foi o que idealizei» - Big Brother

Dois dias depois de ser mãe, Vânia Sá mostra como estava o corpo 10h depois do parto.

Vânia Sá recorreu às redes sociais para mostrar de forma honesta e sem filtros, a evolução do corpo durante e após o nascimento da filha Leonor. Na noite da passada quinta-feira, dia 8 de janeiro, a "mãe de primeira viagem", mostrou a realidade do pós-parto de uma cesariana.

Através de uma montagem de três fotografias publicadas nos stories do Instagram, a ex-concorrente documentou os momentos «antes de sair de casa», «antes de entrar em trabalho de parto» e, finalmente, o estado da sua barriga apenas «10h depois» do nascimento.

No canto inferior direito, a empresária deixou um testemunho sincero e garantiu: «Não estou aqui para vos mentir, mas para vos mostrar a realidade!»

Apesar de ter mantido uma rotina de exercício físico rigorosa durante a gestação, a intervenção cirúrgica trouxe desafios inesperados: "O meu corpo pós cesariana não foi o que idealizei e treinei sempre 2 e mais vezes por dia", confessou a ex-concorrente.

Apesar de tudo, Vânia Sá deixou claro que pretende manter-se ativa e que já está empenhada na recuperação:

«Tenho plena noção que [os treinos] vão ajudar na recuperação! Tanto que já estou a tratar dela!»

Veja aqui o story de Vânia Sá:

