Vânia Sá já tem um concorrente favorito do “Secret Story 9”. E é inesperado: «O único normal nesta casa!»

Vânia Sá usou a sua conta de Instagram na noite desta quarta-feira, 22 de outubro, para se pronunciar sobre um dos concorrentes da edição atual do “Secret Story 9”. Atenta às atitudes e comportamentos dos participantes, a empresária e ex-concorrente de reality shows decidiu revelar quem, para si, se destaca pela postura e inteligência.

«Desculpem mas este rapaz é o único “normal” nesta casa!», começou por escrever Vânia na descrição do story que partilhou, onde surge uma imagem de Rui Ribeiro.

A também empresária explicou o porquê de apreciar o comportamento do concorrente de Guimarães, não escondendo que é o seu favorito dentro da casa. «Ele não fala sem que solicitem porque realmente o resto é burro à beira dele e ele não gosta de perder tempo! De momento: o meu preferido que está a fazer um frete enorme para aturar tanta burrice! E sim, é muito bonito o miúdo», considerou.

Com a sua habitual franqueza, Vânia Sá volta, assim, a marcar presença no comentário ao formato que a deu a conhecer ao grande público — e já tem um favorito bem definido.