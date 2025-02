Vânia Sá emite comunicado preocupante: «Confiei na pessoa errada que me prejudicou!»

Vânia Sá foi a concorrente expulsa do Secret Story - Desafio Final na gala do passado domingo.

Agora que está a voltar à sua vida normal, a ex-concorrente surpreendeu os seus seguidores do Instagram com um comunicado preocupante. «Desculpem estar a publicar isto agora» começou por escrever Vânia, mostrando-se frustrada: «Efetivamente confiei na pessoa errada que me prejudicou! Gravei imensos vídeos e se vocês já achavam genial, imaginem se publicassem tudo segundo as minhas instruções». Explicou que deixou conteúdos pré-gravados antes de entrar no programa, para serem publicados ao longo da sua participação no reality show da TVI, mas que estes acabaram por ser partilhados por alguém que contratou e que não seguiu as suas indicações: «Lamentavelmente não posso voltar a prender-me 21 dias, mas acreditem que ia rebentar com a internet. Há oportunidades que só passam uma vez na vida e eu desperdicei desta forma confiando e pagando à pessoa errada para o cargo».

Vânia Sá mostrou-se arrependida de toda a situação, pois viu o seu trabalho e as suas ideias não serem verdadeiramente aproveitadas: «Idiota já me sinto desde que abri as minhas redes e percebi a importância de escolhermos a dedo os nossos colaboradores testando ao máximo as suas competências».

Veja aqui o vídeo que partilhou com o comunicado: