Está conhecido o grande vencedor do Secret Story - Desafio Final. E este foi o valor do prémio

Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

Com 58% dos votos, este é o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final

A noite mais aguardada pelos fãs do Secret Story – Desafio Final chegou finalmente ao fim e já é conhecido o nome do grande vencedor desta edição. E leva para casa um cheque de 25 mil euros.

Pedro Jorge conquistou a preferência do público e arrecadou o tão desejado título, culminando uma participação marcada por autenticidade, espírito competitivo, resiliência, sentido de humor e capacidade estratégica.

Ao longo do programa, o vencedor viveu momentos de alegria, tensão, aproximações e desentendimentos, conseguindo, ainda assim, reunir o apoio necessário para triunfar na decisão final.

A gala ficou ainda marcada por atuações musicais, pela exibição dos melhores momentos desta edição e por várias homenagens aos concorrentes que fizeram parte desta aventura.

Com a vitória de Pedro Jorge, encerra-se mais uma temporada do Desafio Final, deixando agora a pergunta inevitável entre os fãs do formato: quem serão os próximos protagonistas a entrar na casa mais vigiada do País? Não perca a estreia do Big Brother Verão, domingo.

Percorra a galeria e veja as imagens mais emotivas do tão esperado momento.