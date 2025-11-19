Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

A ex-concorrente da Casa dos Segredos, Vera Cláudia, voltou a marcar presença nas redes sociais com uma publicação que rapidamente gerou atenção e inúmeras reações. Na mensagem, Vera partilha um discurso forte e assumidamente motivacional, centrado no empoderamento feminino.

Na legenda que acompanha a fotografia, Vera declara ter chegado ao limite de ver mulheres «a diminuírem-se, pedindo permissão ou escondendo o seu valor». Num texto que ganha forma de manifesto, afirma que amar-se é um ato de coragem e que ser autêntica é uma escolha poderosa.

«A partir de hoje, cada mulher que se ama, se apoia e se afirma é uma revolução em movimento. Amar-se não é luxo, é ato de coragem»

A ex-concorrente reforça ainda que apoiar outras mulheres não deve ser encarado como uma opção, mas como uma missão. Sublinha que o mundo continua a subestimar o potencial feminino, mas que já não é tempo de esperar reconhecimento, é tempo de agir, brilhar e transformar.

«Nós vamos brilhar, inspirar e transformar tudo à nossa volta. Ama-te, e brilha. O futuro é nosso — e não vamos pedir licença para conquistá-lo.»

A publicação recebeu centenas de gostos e dezenas de comentários, muitos deles de apoio e identificação. «Maravilhosaaa❤️és uma inspiração para todas nós!», «Força, caráter, beleza e uma inspiração reunidos em uma só foto.✨❤️», são alguns dos comentários que se podem ler.