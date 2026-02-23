Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

A nova edição de «Casa dos Segredos 10» já começou a dar que falar e há um detalhe que não passou despercebido aos fãs mais atentos: uma frase bem conhecida do público está agora inscrita numa das paredes da casa. E pertence a Vera Cláudia!

«A minha presença é vista por mim mesma» voltou a ganhar destaque, depois de ter marcado a passagem de Vera Cláudia pelo «Secret Story 9», reality show da TVI. A expressão tornou-se viral na altura e ficou associada à personalidade forte da concorrente, que acabaria por ser expulsa diretamente após uma agressão a Dylan Fonte.

Perante a homenagem inesperada na nova edição, Vera recorreu ao Instagram para reagir. A ex-concorrente mostrou-se profundamente tocada com o carinho que tem recebido desde que a frase foi identificada na casa mais vigiada do País.

«Vocês são incríveis, estou a receber milhares de mensagens desde ontem sobre a minha frase estar na nova edição Casa dos Segredos 10. Muito obrigada a todas pelo carinho e felicidade de cada uma de vocês em partilharem comigo», começou por escrever.

Sobre o significado da frase, Vera abriu o coração: «Para mim, aquela frase sempre significou força, respeito por quem somos. Significou também saber que, mesmo quando tudo treme à nossa volta, há algo que tem de permanecer firme: a nossa essência».

Num texto emotivo, deixou ainda palavras de agradecimento à produção e à emblemática Voz do programa: «À equipa incrível, à produção e à Voz, o meu sincero obrigada por este gesto tão especial, transformarem numa memória tão bonita dentro da casa. Guardo este momento comigo com um sorriso e o coração cheio.»

A mensagem terminou com uma reflexão que rapidamente voltou a ecoar entre os seguidores: «E nunca se esqueçam, o amor-próprio nunca sai de moda, e nunca deve sair de nós.»

Entre polémicas do passado e reconhecimento no presente, Vera Cláudia vê agora uma das suas frases mais marcantes ganhar nova vida em «Casa dos Segredos 10», provando que, no universo dos reality shows, certas palavras ficam mesmo para a história.