No mundo profissional, Vera Cláudia regressa à área da medicina e faz confissão: «Nada é impossível»

Vera Cláudia decidiu voltar a abraçar a área profissional que exercia antes de entrar na Casa dos Segredos. A ex-concorrente retomou funções como auxiliar de dentista, e assinalou este novo (e antigo) capítulo da sua vida com uma partilha emotiva nas redes sociais.

Através dos stories do Instagram, Vera Cláudia publicou uma fotografia no local de trabalho e aproveitou o momento para deixar uma reflexão profunda sobre esforço, conquistas e superação. Na mensagem, a ex-concorrente destacou a importância da determinação, e sublinhou ainda que o sucesso surge quando a vontade de vencer é maior do que as dificuldades encontradas ao longo do caminho.

No desabafo, Vera Cláudia admitiu que nunca imaginou alcançar tantas áreas profissionais diferentes, mas reconheceu que cada desafio superado reforçou a sua crença de que nada é impossível quando existe dedicação e vontade de fazer acontecer. A ex-concorrente revelou ainda que este regresso a uma área que nunca pensou voltar a abraçar a motiva a querer ir sempre mais longe.

A mensagem terminou com um apelo aos seguidores, incentivando-os a acreditarem nas próprias capacidades e a não desistirem perante os obstáculos. Vera, lembrou ainda que a vida é feita de desafios constantes e que parar nunca deve ser uma opção.

Com esta partilha, mostrou que, longe dos holofotes do reality show, continua focada no crescimento pessoal e profissional, ao manter uma atitude positiva e inspiradora.