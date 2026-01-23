Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Vera Cláudia mostrou-se como nunca nas redes sociais. A ex-concorrente da Secret Story - Casa dos Segredos, surpreendeu os seguidores ao posar em biquíni reduzido, exibindo um corpo de sonho.

Depois de ter revelado em exclusivo que voltou a dar uma oportunidade a um antigo namorado e que está novamente apaixonada, a nortenha, de 34 anos, prepara-se agora para viajar até ao Rio de Janeiro, no Brasil. Foi precisamente antes da partida que partilhou um story no Instagram, onde surge com um biquíni ousado, acompanhado da legenda: «Brasil, estou pronta».

Além da mudança de atitude, houve ainda um detalhe que não passou despercebido aos fãs. Vera Cláudia revelou tatuagens sensuais que nunca tinham sido vistas.

Veja o vídeo: