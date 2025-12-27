Vera declara-se a ex-concorrente e deixa seguidores boquiabertos

Vera, ex-concorrente da Casa dos Segredos 9, publicou recentemente uma mensagem dedicada a Liliana, que ainda permanece na casa. Numa reflexão sobre amizade em contexto de exposição mediática intensa, Vera sublinha a autenticidade das ligações construídas dentro do programa.

«Numa casa onde tudo é posto à prova, há sentimentos que não se inventam», escreve, destacando que algumas relações vão para além da estratégia ou da conveniência. «A nossa amizade nasceu sem estratégia, sem máscaras e sem conveniência.»

A ex-concorrente recorda ainda que o vínculo se manteve verdadeiro ao longo do tempo passado na casa: «Foi real desde o primeiro dia. O que vivemos lá dentro não foi um momento televisivo, foi uma ligação humana, construída na verdade, no respeito e nas memórias que ficam para a vida.»

Mesmo fora do olhar do público, Vera reforça a importância da lealdade e do apoio incondicional: «O meu apoio por ti é incondicional e sincero. Não muda com opiniões externas, narrativas ou julgamentos.»

Concluindo a sua dedicatória, Vera sublinha a força da amizade que construiu com Liliana: «Amizades verdadeiras não pedem palco, mas quando aparecem… marcam.»