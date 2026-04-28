Após estreia de Desafio Final, Vera lança farpa a Marisa Susana. E envolve Pedro Jorge

Vera, ex-concorrente do Secret Story 9, não ficou indiferente à estreia do Desafio Final. Apesar de não ser uma das concorrentes, a ex-concorrente do Secret Story 9 fez questão de se pronunciar sobre a participação de Marisa Susana, através de uma caixa de perguntas no Instagram, na tarde de segunda-feira, 27 de abril.

Quando um seguidor lhe lançou a pergunta: «Falta a tua frontalidade! Quando voltas a reinar naquela casa?», Vera não hesitou e respondeu com um "conselho" que soou a farpa direcionada à antiga colega de casa: «Entrava era já e levava um pouco de noção a Marisa Susana… Deixar a vida dela cá fora e ir para o DF e só falar no Pedro, Pedro, Pedro credo. Qual foi a parte que ela não percebeu que ele não faz questão? Respeita só»., escreveu a ex-concorrente.