Vera Cláudia reage à polémica em torno das mensagens de Pedro Jorge. E tem algo novo a dizer

Pouco depois de entrar no Secret Story – Desafio Final Liliana Oliveira lançou acusações contra Pedro Jorge, marido de Marisa Pires, alegando que este teria enviado mensagens a Vera Cláudia, antiga participante da nona edição do Secret Story.

Na última terça-feira, dia 5, Vera marcou presença no programa Última Hora, onde abordou o assunto pela primeira vez. A reação surge depois de Marisa Pires, em direto a partir da Covilhã, ter desvalorizado a situação, garantindo que o conteúdo das mensagens não tinha «mal nenhum».

Entretanto, também Vera Cláudia decidiu pronunciar-se nas redes sociais sobre o tema, na sequência da sua participação no mesmo formato. «Fui convidada para comentar os mais recentes acontecimentos do 'Desafio Final' e, sendo um dos momentos mais recentes, achei importante falar, até porque estou diretamente envolvida», começou por escrever, acrescentando: «Quem esteve lá dentro sabe que nada é assim tão simples quanto parece cá fora. Ainda assim, quis partilhar a minha perspetiva de forma clara e com verdade».

Por fim, a ex-concorrente reforçou a sua posição: «Não é sobre justificar, é sobre dar contexto».