Sucesso além fronteiras! Frase icónica de Vera Cláudia chega a escola no estrangeiro: «Citaram Vera Saramaga»

Ao Minuto

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Acompanhe ao minuto

Sucesso além fronteiras! Frase icónica de Vera Cláudia chega a escola no estrangeiro: «Citaram Vera Saramaga»

Sucesso além fronteiras! Frase icónica de Vera Cláudia chega a escola no estrangeiro: «Citaram Vera Saramaga» - Big Brother

Uma das frases mais emblemáticas ditas por Vera Cláudia na casa do Secret Story 9 está a fazer furor fora de Portugal, e até já é citada em salas de aula!

Vera Cláudia foi concorrente do Secret Story 9 e rapidamente se tornou num fenómeno dentro e fora da casa mais vigiada do País, devido às frases icónicas da sua autoria. Agora, o sucesso da nortenha foi além fronteiras e uma das suas tiradas mais emblemáticas foi até citada durante uma aula em São Tomé e Príncipe.

A partilha foi feita pela própria, através de um vídeo que publicou nas redes sociais, em que mostra os meninos do sexto ano de uma escola daquele país a citarem: «Nunca na vida e nenhuma parte da minha vida, eu nunca vou permanecer à face da terra sob por cima de ninguém, e a minha presença é vista por mim mesma, não porque tenho alguém ao meu lado».

«Em São Tomé, a turma do sexto ano do meu amigo Bruno Miguel (também ele ex-concorrente do mesmo reality show), a citarem Vera Saramaga. Adorei!», escreveu Vera, na legenda da partilha.

Veja tudo aqui:

Relacionados

Inédito! Vera estreia-se no mundo da música ao lado de famosa cantora portuguesa

Já tem data para o casamento? Vera prepara-se para dar novo passo na relação

Casamento à vista? Vera está apaixonada e faz revelação que está a chocar os fãs

Amizade com Liliana chegou ao fim? Vera põe os pontos nos is e a resposta surpreende
Temas: Vera Cláudia Secret Story Vera Saramaga Escola

Viral

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Há 3h e 13min
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Ontem às 19:10
Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Ontem às 16:26
Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Ontem às 16:21
Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

27 jan, 19:41
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

16 jan, 14:15
Mais Viral

Mais Vistos

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

Hoje às 14:55
Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

27 jan, 10:02
Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Há 3h e 13min
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

7 jan, 21:49
Marcelo Palma revela como lidou com reconhecimento do corpo de Maycon Douglas: «Senti-me sem chão»

Marcelo Palma revela como lidou com reconhecimento do corpo de Maycon Douglas: «Senti-me sem chão»

Hoje às 13:36
Ver Mais

Notícias

Lágrimas e mais lágrimas. Iury Mellany prova vestido de noiva e o que acontece a seguir deixa todos sem palavras

Lágrimas e mais lágrimas. Iury Mellany prova vestido de noiva e o que acontece a seguir deixa todos sem palavras

Há 16 min
Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Há 50 min
Manuel Luís Goucha vive experiência icónica no destino mais gelado da Europa (e as imagens são de outro mundo)

Manuel Luís Goucha vive experiência icónica no destino mais gelado da Europa (e as imagens são de outro mundo)

Há 52 min
Sucesso além fronteiras! Frase icónica de Vera Cláudia chega a escola no estrangeiro: «Citaram Vera Saramaga»

Sucesso além fronteiras! Frase icónica de Vera Cláudia chega a escola no estrangeiro: «Citaram Vera Saramaga»

Há 1h e 23min
«Nunca vi nada assim»: Ex-concorrente partilha imagens devastadoras da Depressão Kristin

«Nunca vi nada assim»: Ex-concorrente partilha imagens devastadoras da Depressão Kristin

Há 1h e 42min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Lágrimas e mais lágrimas. Iury Mellany prova vestido de noiva e o que acontece a seguir deixa todos sem palavras

Lágrimas e mais lágrimas. Iury Mellany prova vestido de noiva e o que acontece a seguir deixa todos sem palavras

Há 16 min
Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Há 50 min
Manuel Luís Goucha vive experiência icónica no destino mais gelado da Europa (e as imagens são de outro mundo)

Manuel Luís Goucha vive experiência icónica no destino mais gelado da Europa (e as imagens são de outro mundo)

Há 52 min
«Nunca vi nada assim»: Ex-concorrente partilha imagens devastadoras da Depressão Kristin

«Nunca vi nada assim»: Ex-concorrente partilha imagens devastadoras da Depressão Kristin

Há 1h e 42min
«Calamidade pública»: Ex-concorrente partilha imagens arrepiantes da Depressão Kristin
01:45

«Calamidade pública»: Ex-concorrente partilha imagens arrepiantes da Depressão Kristin

Há 2h e 16min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Há 50 min
Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Há 3h e 13min
«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

Há 3h e 46min
Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Ontem às 21:28
Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Ontem às 16:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro revela se está pronto para novo amor... e faz inesperada confidência!

Francisco Monteiro revela se está pronto para novo amor... e faz inesperada confidência!

Há 2h e 41min
Francisco Monteiro faz confidência sobre relação com Marcia Soares: "Estamos sempre na galhofa"

Francisco Monteiro faz confidência sobre relação com Marcia Soares: "Estamos sempre na galhofa"

Há 3h e 0min
Tudo começou com uma importante conversa! Francisco Monteiro revela detalhes sobre reaproximação a Marcia Soares

Tudo começou com uma importante conversa! Francisco Monteiro revela detalhes sobre reaproximação a Marcia Soares

Há 3h e 22min
Francisco Monteiro já conhecia o amigo especial de Bárbara Parada: "Vou manter-me calado"

Francisco Monteiro já conhecia o amigo especial de Bárbara Parada: "Vou manter-me calado"

Há 3h e 54min
Revelação surpreendente: Francisco Monteiro assume afastamento de avó durante namoro com Bárbara Parada

Revelação surpreendente: Francisco Monteiro assume afastamento de avó durante namoro com Bárbara Parada

Hoje às 15:57
Ver Mais Outros Sites