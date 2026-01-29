Sucesso além fronteiras! Frase icónica de Vera Cláudia chega a escola no estrangeiro: «Citaram Vera Saramaga»

Vera Cláudia foi concorrente do Secret Story 9 e rapidamente se tornou num fenómeno dentro e fora da casa mais vigiada do País, devido às frases icónicas da sua autoria. Agora, o sucesso da nortenha foi além fronteiras e uma das suas tiradas mais emblemáticas foi até citada durante uma aula em São Tomé e Príncipe.

A partilha foi feita pela própria, através de um vídeo que publicou nas redes sociais, em que mostra os meninos do sexto ano de uma escola daquele país a citarem: «Nunca na vida e nenhuma parte da minha vida, eu nunca vou permanecer à face da terra sob por cima de ninguém, e a minha presença é vista por mim mesma, não porque tenho alguém ao meu lado».

«Em São Tomé, a turma do sexto ano do meu amigo Bruno Miguel (também ele ex-concorrente do mesmo reality show), a citarem Vera Saramaga. Adorei!», escreveu Vera, na legenda da partilha.