Ninguém esperava esta atitude de Vera após Secret Story. Nova decisão surpreende: «É sobre dignidade»

Vera, ex-concorrente do Secret Story 9, tem sido brindada com «muitas parcerias incríveis com restaurantes». Ao longo do tempo, a ex-concorrente aproveitou essas oportunidades para si e para pessoas próximas, mas sentiu que era o momento de ir mais longe.

Nas redes sociais, explicou a decisão de transformar essas parcerias em ações solidárias: «Muitas vezes levo comigo pessoas especiais, que merecem estar ao meu lado e partilhar esses momentos. Mas chegou uma altura em que senti que podia e devia fazer mais», começou por escrever.

Sensível à realidade de quem enfrenta dificuldades no dia a dia, Vera sublinhou a importância de algo que considera básico, mas nem sempre garantido: «Há tantas pessoas que também merecem algo simples, mas essencial: uma refeição digna, partilhada com respeito, carinho e humanidade», afirmou.

Foi assim que nasceu a ideia de usar a visibilidade e as parcerias para ajudar quem mais precisa: «Por isso, surgiu esta ideia: juntar estas parcerias e transformá-las em momentos de solidariedade, reunindo-nos para entregar comida a quem mais precisa», explicou.

A ex-concorrente fez ainda questão de alargar o convite a todos os que queiram associar-se à iniciativa. «Se estas refeições chegam até mim, ficarei ainda mais feliz se chegarem também a quem nem sempre tem essa oportunidade», escreveu, apelando à união de «fãs, amigos, parceiros, comunicação social e todos os que sentem este chamamento».

Vera terminou com uma mensagem carregada de significado, reforçando que a iniciativa vai muito além de uma simples refeição. «Não é apenas sobre comida. É sobre presença. É sobre partilha. É sobre dignidade», concluiu, acreditando que, com união, é possível fazer a diferença.