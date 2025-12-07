Ao Minuto

Prova da imunidade: Saiba quem foi o concorrente a conquistar o privilégio - Big Brother
Prova da imunidade: Saiba quem foi o concorrente a conquistar o privilégio

Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre - Big Brother
Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País - Big Brother

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa - Big Brother
Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa

A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso - Big Brother
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso

Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me» - Big Brother
Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me»

Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?» - Big Brother
Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?»

Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa - Big Brother
Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa

Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?» - Big Brother
Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?»

Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir - Big Brother
Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo» - Big Brother

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera - Big Brother
Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera

Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial» - Big Brother
Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial»

Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles - Big Brother
Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles

Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa - Big Brother
Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa! - Big Brother
Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira - Big Brother

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir - Big Brother
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado» - Big Brother
Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado»

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite - Big Brother

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas» - Big Brother
Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas»

A grande surpresa da noite: Concorrentes de boca aberta com uma casa completamente renovada - Big Brother
A grande surpresa da noite: Concorrentes de boca aberta com uma casa completamente renovada

Cristina Ferreira confronta Dylan: «Andas aí a jantar com muitas pessoas?» - Big Brother
Cristina Ferreira confronta Dylan: «Andas aí a jantar com muitas pessoas?»

«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite - Big Brother

«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite

«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes - Big Brother
«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

A ex-concorrente explicou o porquê de não comparecer na gala de hoje do Secret Story 9.

A ausência de Vera na gala desta noite foi notada numa conversa entre Dylan - com quem Vera teve um envolvimento dentro do Secret Story 9 (que acabou com uma agressão que a levou à expulsão) - e Cristina Ferreira, que lhe perguntou se eles já tinham estado juntos. 

O ex-concorrente negou e acusou a antiga colega de não ir às galas com medo de se encontrar com ele: «Ela tem medo de vir, na semana passada não veio, devia saber que eu ia sair, esta semana eu estou cá também não veio. A ver se vem para a semana», disse. 

Vera não sei deixou ficar e mesmo não estando em estúdio respondeu a Dylan e foi implacável: «Quero esclarecer um ponto que foi completamente deturpado: não faltei a nenhuma gala por medo de ninguém», disse. 

«Esta narrativa é tão absurda quanto conveniente para quem precisa de inventar histórias para se manter relevante. Durante o programa mostrei várias vezes que não me intimido com provocações e quem acompanhou sabe disso perfeitamente», acrescentou. 

Vera continuou a explicação: «A verdade é simples: eu não fui às galas porque tenho uma vida cá fora, com responsabilidades e prioridades reais. A minha imagem, o meu tempo e o meu bem-estar valem muito mais (...) fiz uma escolha consciente de preservar aquilo que realmente importa: a minha vida, o meu trabalho e a minha dignidade e estar com as minhas filhas». 

Horas antes, Vera já tinha recorrido às redes sociais antecipando-se a explicar o porquê de não marcar presença na gala desta noite e segundo a mesma, nada tem a ver com Dylan ou com qualquer outro ex-concorrente, mas sim com motivos pessoais. 

«Devido às imensas mensagens a perguntar se vou à gala hoje, faço esta publicação para ser mais fácil responder: Não, não vou à gala hoje. Ontem foi um dia super divertido, sinto-me cansada, preciso descansar e acima de tudo estar com as minhas princesas (filhas)», afirmou.

Na mesma mensagem - publicada nos stories do Instagram - Vera rematou com uma revelação e um agradecimento: «Amanhã temos um dia especial em família. Beijo e boa gala a todos, obrigada por todo o carinho», afirmou. 

