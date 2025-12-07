Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

A ausência de Vera na gala desta noite foi notada numa conversa entre Dylan - com quem Vera teve um envolvimento dentro do Secret Story 9 (que acabou com uma agressão que a levou à expulsão) - e Cristina Ferreira, que lhe perguntou se eles já tinham estado juntos.

O ex-concorrente negou e acusou a antiga colega de não ir às galas com medo de se encontrar com ele: «Ela tem medo de vir, na semana passada não veio, devia saber que eu ia sair, esta semana eu estou cá também não veio. A ver se vem para a semana», disse.

Vera não sei deixou ficar e mesmo não estando em estúdio respondeu a Dylan e foi implacável: «Quero esclarecer um ponto que foi completamente deturpado: não faltei a nenhuma gala por medo de ninguém», disse.

«Esta narrativa é tão absurda quanto conveniente para quem precisa de inventar histórias para se manter relevante. Durante o programa mostrei várias vezes que não me intimido com provocações e quem acompanhou sabe disso perfeitamente», acrescentou.

Vera continuou a explicação: «A verdade é simples: eu não fui às galas porque tenho uma vida cá fora, com responsabilidades e prioridades reais. A minha imagem, o meu tempo e o meu bem-estar valem muito mais (...) fiz uma escolha consciente de preservar aquilo que realmente importa: a minha vida, o meu trabalho e a minha dignidade e estar com as minhas filhas».

Horas antes, Vera já tinha recorrido às redes sociais antecipando-se a explicar o porquê de não marcar presença na gala desta noite e segundo a mesma, nada tem a ver com Dylan ou com qualquer outro ex-concorrente, mas sim com motivos pessoais.

«Devido às imensas mensagens a perguntar se vou à gala hoje, faço esta publicação para ser mais fácil responder: Não, não vou à gala hoje. Ontem foi um dia super divertido, sinto-me cansada, preciso descansar e acima de tudo estar com as minhas princesas (filhas)», afirmou.

Na mesma mensagem - publicada nos stories do Instagram - Vera rematou com uma revelação e um agradecimento: «Amanhã temos um dia especial em família. Beijo e boa gala a todos, obrigada por todo o carinho», afirmou.