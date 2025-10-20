Afinal, Vera está ou não dentro da casa? Nós explicamos-lhe tudo

A forte discussão entre Vera e Dylan é o tema do momento, tudo porque Vera se excedeu e acabou por perder a cabeça com o colega dentro da casa do Secret Story.

Após uma noite tensa, esta manhã, o tema voltou a ser comentado pelos colegas que destacaram a ausência de Vera da casa, levando a rumores de que ela já não estivesse na Malveira.

Para além disso, uma nota publicada na conta de Instagram oficial de Vera, em nome da própria, aumentou ainda mais esses rumores, mas nós esclarecemos tudo.

Vera ainda se encontra dentro da casa do Secret Story sim, mas isolada dos colegas num espaço reservado, enquanto aguarda uma decisão sobre os últimos acontecimentos.

Quanto ao comunicado oficial de Vera, foi escrito em seu nome mas não por si e sim pela afilhada, que é a sua representante nas redes sociais fora da casa mais vigiada do País, como está esclarecido num comentário da mesma.

Recorde o que aconteceu

Em causa está o que aconteceu após a gala de ontem: Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras . O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.

Veja os vídeos do momento.