Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Ao Minuto

16:58
A arder. Liliana, Marisa e Pedro em confronto aceso: «Por isso é que o teu namorado está lá fora» - Big Brother
08:43

A arder. Liliana, Marisa e Pedro em confronto aceso: «Por isso é que o teu namorado está lá fora»

16:45
Liliana oferece presente mordaz a Pedro e o clima azeda entre os concorrentes - Big Brother
04:54

Liliana oferece presente mordaz a Pedro e o clima azeda entre os concorrentes

16:39
Inês oferece presente a Leandro e o concorrente não aceita de bom grado - Big Brother
05:17

Inês oferece presente a Leandro e o concorrente não aceita de bom grado

16:32
Leandro e Liliana trocam farpas e nem Inês ficou de fora: «Mete-te no teu lugar» - Big Brother
02:48

Leandro e Liliana trocam farpas e nem Inês ficou de fora: «Mete-te no teu lugar»

16:00
Inês e Leandro entram em despique por causa das tarefas: «Estás a dizer que és burro?» - Big Brother
01:52

Inês e Leandro entram em despique por causa das tarefas: «Estás a dizer que és burro?»

15:15
Surpreendente. O "Grinch" da Malveira revela qual presente daria a Liliana - Big Brother
01:00

Surpreendente. O "Grinch" da Malveira revela qual presente daria a Liliana

15:10
Implacável. Quem concorda com esta opinião do "Grinch" da Malveira? - Big Brother
00:45

Implacável. Quem concorda com esta opinião do "Grinch" da Malveira?

15:03
Hilariante! Inês e Liliana provocam Leandro, o "Grinch" da Malveira - Big Brother
03:58

Hilariante! Inês e Liliana provocam Leandro, o "Grinch" da Malveira

14:00
Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...» - Big Brother
02:22

Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»

12:28
Enquanto Leandro descansa, Liliana pinta-lhe a cara - Big Brother
09:10

Enquanto Leandro descansa, Liliana pinta-lhe a cara

11:53
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste - Big Brother
06:15

Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste

11:47
Liliana faz massagem hilariante a Leandro - Big Brother
02:08

Liliana faz massagem hilariante a Leandro

11:45
Leandro é o "Grinch" da Malveira e todos têm de satisfazer as vontades do concorrente - Big Brother
07:18

Leandro é o "Grinch" da Malveira e todos têm de satisfazer as vontades do concorrente

11:43
Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito - Big Brother
08:36

Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito

11:34
Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta» - Big Brother
03:08

Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta»

11:27
Telmo Ferreira sobre José Castelo Branco: «Fora da televisão, não tem nada a ver» - Big Brother
01:48

Telmo Ferreira sobre José Castelo Branco: «Fora da televisão, não tem nada a ver»

11:25
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia» - Big Brother
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

10:27
Nova dupla? Leandro e Liliana unidos para falar mal de Pedro logo pela manhã - Big Brother
02:08

Nova dupla? Leandro e Liliana unidos para falar mal de Pedro logo pela manhã

10:24
Liliana e Leandro começam o dia a criticar Pedro: «Inseguro e infantil» - Big Brother
03:16

Liliana e Leandro começam o dia a criticar Pedro: «Inseguro e infantil»

10:16
Liliana não perde a oportunidade de acordar Leandro pela manhã - Big Brother
01:11

Liliana não perde a oportunidade de acordar Leandro pela manhã

01:24
Com o casal na casa, assim vai ser o Natal da família e filhos de Marisa e Pedro Jorge - Big Brother
03:53

Com o casal na casa, assim vai ser o Natal da família e filhos de Marisa e Pedro Jorge

00:59
Marcelo faz reparo sobre Pedro Jorge: «Faz isto constantemente» - Big Brother
01:42

Marcelo faz reparo sobre Pedro Jorge: «Faz isto constantemente»

00:36
Pedro e Leandro em tensão máxima: «Estou cheio de medo de ti» - Big Brother
03:50

Pedro e Leandro em tensão máxima: «Estou cheio de medo de ti»

00:23
Leandro nem reage ao facto de Marisa ser finalista: «Prefiro estar calado» - Big Brother
05:04

Leandro nem reage ao facto de Marisa ser finalista: «Prefiro estar calado»

00:16
Liliana grita que Pedro Jorge e Marisa não merecem ser finalistas - Big Brother
11:13

Liliana grita que Pedro Jorge e Marisa não merecem ser finalistas

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

  • Secret Story
  • Hoje às 10:54
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família - Big Brother

Vera Cláudia vive dias mágicos na Disney com as filhas em hotel de luxo.

Vera Cláudia viveu dias verdadeiramente mágicos na Disneyland Paris ao lado das filhas. A ex-participante do reality show escolheu um dos hotéis mais emblemáticos do parque — conhecido pelo seu tom rosado e pelo ambiente de luxo — onde uma noite pode ultrapassar os 1000 euros nesta época do ano.

Nas redes sociais, Vera Cláudia partilhou um vídeo do castelo da Disney iluminado, um dos momentos mais marcantes da visita, e fez um longo e emotivo texto sobre a experiência vivida em família: «Esta viagem à Disney foi muito mais do que um presente, foi um gesto de amor gigante que ficará para sempre nos nossos corações», escreveu. Com o texto, Vera deu a entender que a experiência poderá ter sido oferecida por alguém.

A ex-concorrente confessou ainda a dificuldade em encontrar palavras para agradecer tudo o que lhe foi proporcionado, destacando o brilho nos olhos das filhas e os momentos vividos em família como absolutamente inesquecíveis: «Estamos imensamente felizes e profundamente gratas. Vocês fazem parte desta magia», acrescentou.

Na mesma partilha, Vera Cláudia deixou também um agradecimento especial à Disneyland Paris, ao restaurante Royal Banquet e ao Disney Newport Bay Club, sublinhando a forma calorosa como foi recebida durante esta experiência de cinco dias que descreveu como inesquecível.

Veja o vídeo partilhado:

Relacionados

Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»
Temas: Vera

Fora da Casa

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Há 50 min
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Hoje às 11:36
Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Hoje às 09:57
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Ontem às 20:07
Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Ontem às 18:50
Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Ontem às 18:07
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ontem às 16:21
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste
06:15

Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste

Hoje às 11:53
As imagens do novo visual de Dylan

As imagens do novo visual de Dylan

4 dez, 14:37
Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»
02:22

Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»

Há 3h e 19min
Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito
08:36

Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito

Hoje às 11:43
Ver Mais

Notícias

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Há 50 min
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Hoje às 11:36
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Hoje às 10:54
Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Hoje às 09:57
Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Ontem às 22:40
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

21 dez, 22:47
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

21 dez, 22:33
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
05:01

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

21 dez, 22:25
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
02:00

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

21 dez, 22:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Há 1h e 0min
A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Há 2h e 2min
Após lifting, é assim que está Kina que assume: "Envelhecer não é bonito"

Após lifting, é assim que está Kina que assume: "Envelhecer não é bonito"

Hoje às 12:34
Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ontem às 13:49
Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Ontem às 12:45
Ver Mais Outros Sites