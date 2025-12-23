Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Vera Cláudia viveu dias verdadeiramente mágicos na Disneyland Paris ao lado das filhas. A ex-participante do reality show escolheu um dos hotéis mais emblemáticos do parque — conhecido pelo seu tom rosado e pelo ambiente de luxo — onde uma noite pode ultrapassar os 1000 euros nesta época do ano.

Nas redes sociais, Vera Cláudia partilhou um vídeo do castelo da Disney iluminado, um dos momentos mais marcantes da visita, e fez um longo e emotivo texto sobre a experiência vivida em família: «Esta viagem à Disney foi muito mais do que um presente, foi um gesto de amor gigante que ficará para sempre nos nossos corações», escreveu. Com o texto, Vera deu a entender que a experiência poderá ter sido oferecida por alguém.

A ex-concorrente confessou ainda a dificuldade em encontrar palavras para agradecer tudo o que lhe foi proporcionado, destacando o brilho nos olhos das filhas e os momentos vividos em família como absolutamente inesquecíveis: «Estamos imensamente felizes e profundamente gratas. Vocês fazem parte desta magia», acrescentou.

Na mesma partilha, Vera Cláudia deixou também um agradecimento especial à Disneyland Paris, ao restaurante Royal Banquet e ao Disney Newport Bay Club, sublinhando a forma calorosa como foi recebida durante esta experiência de cinco dias que descreveu como inesquecível.