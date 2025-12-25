Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Ao Minuto

14:37
Pedro diz a Marisa: «Criticas a Liliana, mas és igual» - Big Brother
09:58

12:18
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido - Big Brother
08:50

12:01
Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro - Big Brother
07:47

11:47
Inês destaca característica especial de Leandro, que mais surpreendeu tudo e todos - Big Brother
03:27

11:44
Pedro emociona-se a agradecer a amizade de Leandro, mas este nem esboça um sorriso - Big Brother
05:05

11:40
Marisa agradece a todos, mas são as palavras dedicadas a Pedro que emocionam - Big Brother
06:40

10:18
Uma manhã de Natal com amor. Pedro e Marisa derretem-se nos braços um do outro - Big Brother
02:04

09:15
Emocionante: A mensagem muito especial dos concorrentes para as Famílias - Big Brother
08:07

09:12
Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas - Big Brother
09:31

09:01
Como é que os concorrentes passam o Natal nas suas casas? As histórias emocionantes - Big Brother
08:39

08:38
Voz anima a Consoada com um jogo muito popular e divertido - Big Brother
12:37

08:31
Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite - Big Brother
03:12

08:28
Voz deixa os concorrentes em lágrimas com discurso de Natal: «O que realmente importa não se embrulha...» - Big Brother
03:22

19:45
Liliana não esquece Zé: «Ter uma conversa» - Big Brother
02:24

19:32
Terá Liliana problemas de confiança? Inês não tem dúvidas - Big Brother
04:59

18:14
Emoção: Filho de Isabel Figueira declara-se à mãe em direto - Big Brother
02:09

18:05
Inédito: Pedro Jorge recusa-se a desejar «Feliz Natal» - Big Brother
01:58

17:49
Pazes: Marisa e Leandro dão abraço emotivo - Big Brother
03:12

17:45
Sem espírito natalício. Liliana deixa Marisa aos berros e não vai acreditar no motivo - Big Brother
03:44

17:39
«Tudo ao contrário»: Inês entra em despique com Leandro - Big Brother
04:27

17:35
Amigo secreto envenenado. Marisa arrasa Liliana: «Para maquilhar a verdade» - Big Brother
04:31

17:29
Grinch invade a Malveira e as reações são hilariantes - Big Brother
04:18

17:28
Instabilidade na casa: Marisa e Pedro unidos contra Leandro e Liliana - Big Brother
05:06

16:42
Voz presenteia concorrentes com surpresa inesperada - Big Brother
01:56

15:11
Mesmo na véspera de Natal, Leandro e Liliana continuam em picardia: «Isso já não muda em ti» - Big Brother
03:21

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

  • Secret Story
  • Há 2h e 55min
Vera e filha

Vera viveu dias de sonho na Disneyland Paris com as filhas e revelou que a viagem foi oferecida pelos fãs. A confissão foi feita nas redes sociais e no Especial de Natal do Dois às 10, onde a ex-concorrente partilhou a emoção e a gratidão por uma experiência que descreveu como «um gesto de amor gigante».

Vera viveu dias verdadeiramente inesquecíveis ao lado das filhas numa viagem à Disneyland Paris, experiência que ganhou ainda mais significado ao ser revelado que foi oferecida pelos fãs. A confissão foi feita durante o Especial de Natal do programa Dois às 10, onde a influenciadora partilhou a emoção e a gratidão por este gesto inesperado.

A experiência mágica foi também partilhada nas redes sociais. Já no final da estadia, Vera publicou um vídeo no Instagram gravado na Disney, acompanhado por uma legenda sentida, onde escreveu:

«E hoje chega ao fim esta mágica experiência de 5 dias!!

Ainda estamos a tentar encontrar palavras para agradecer tudo o que fizeram por nós. Esta viagem à Disney foi muito mais do que um presente, foi um gesto de amor gigante que ficará para sempre nos nossos corações. Ver o brilho nos olhos das minhas filhas, viver cada momento mágico em família e sentir todo esse carinho vindo de vocês foi simplesmente inesquecível. 💫✨

Obrigada por acreditarem em mim, por estarem sempre presentes e por nos proporcionarem memórias que vamos guardar para a vida inteira. Estamos imensamente felizes e profundamente gratas. Vocês fazem parte desta magia 🪄✨»

 

Durante os cinco dias de estadia, Vera e as filhas desfrutaram da atmosfera natalícia do parque, conhecida pelas decorações especiais, desfiles temáticos e experiências imersivas pensadas para toda a família. As imagens partilhadas revelam momentos de pura felicidade, reforçando a ideia de que esta viagem ficará para sempre marcada na memória das três.

Mais do que uma escapadela de sonho, esta passagem pela Disneyland Paris acabou por simbolizar a forte ligação entre Vera e os seus seguidores.

Temas: Vera

Fora da Casa

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Há 55 min
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Há 1h e 10min
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Há 1h e 55min
O gesto de Rúben e Tatiana Boa Nova que está a derreter corações

Ontem às 18:32
Joana Diniz passa o Natal com ex-concorrente e o detalhe não escapou aos fãs

Ontem às 17:09
Cristina Ferreira revela uma das maiores resoluções para 2026 e não deixou ninguém indiferente

Ontem às 16:22
Mais Vistos

Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro
07:47

Há 3h e 54min
Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas
09:31

Hoje às 09:12
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
08:50

Há 3h e 37min
Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite
03:12

Hoje às 08:31
Ecografia na árvore de Natal de Bernardina Brito apanha seguidores de surpresa e há uma grande novidade

Ecografia na árvore de Natal de Bernardina Brito apanha seguidores de surpresa e há uma grande novidade

Ontem às 11:46
Notícias

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Há 55 min
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Há 1h e 10min
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Há 1h e 55min
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Há 2h e 55min
O gesto de Rúben e Tatiana Boa Nova que está a derreter corações

Ontem às 18:32
EXCLUSIVOS

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Há 1h e 55min
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Há 2h e 55min
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

11 dez, 19:27
TVI Reality

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas
09:31

Hoje às 09:12
Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite
03:12

Hoje às 08:31
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

21 dez, 22:33
Outros Sites

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Hoje às 11:21
Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Hoje às 10:21
Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Ontem às 16:32
Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Ontem às 15:02
Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Ontem às 11:48
