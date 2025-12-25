Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viveu dias verdadeiramente inesquecíveis ao lado das filhas numa viagem à Disneyland Paris, experiência que ganhou ainda mais significado ao ser revelado que foi oferecida pelos fãs. A confissão foi feita durante o Especial de Natal do programa Dois às 10, onde a influenciadora partilhou a emoção e a gratidão por este gesto inesperado.

A experiência mágica foi também partilhada nas redes sociais. Já no final da estadia, Vera publicou um vídeo no Instagram gravado na Disney, acompanhado por uma legenda sentida, onde escreveu:

«E hoje chega ao fim esta mágica experiência de 5 dias!!

Ainda estamos a tentar encontrar palavras para agradecer tudo o que fizeram por nós. Esta viagem à Disney foi muito mais do que um presente, foi um gesto de amor gigante que ficará para sempre nos nossos corações. Ver o brilho nos olhos das minhas filhas, viver cada momento mágico em família e sentir todo esse carinho vindo de vocês foi simplesmente inesquecível. 💫✨

Obrigada por acreditarem em mim, por estarem sempre presentes e por nos proporcionarem memórias que vamos guardar para a vida inteira. Estamos imensamente felizes e profundamente gratas. Vocês fazem parte desta magia 🪄✨»

Durante os cinco dias de estadia, Vera e as filhas desfrutaram da atmosfera natalícia do parque, conhecida pelas decorações especiais, desfiles temáticos e experiências imersivas pensadas para toda a família. As imagens partilhadas revelam momentos de pura felicidade, reforçando a ideia de que esta viagem ficará para sempre marcada na memória das três.

Mais do que uma escapadela de sonho, esta passagem pela Disneyland Paris acabou por simbolizar a forte ligação entre Vera e os seus seguidores.