Vera faz comunicado importante nas redes sociais: «Em breve...»

Ao Minuto

19:18
Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas» - Big Brother
02:09

Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas»

19:07
Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável - Big Brother
00:24

Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável

19:05
«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge - Big Brother
04:47

«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge

18:58
No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si - Big Brother
02:25

No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si

18:47
Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra» - Big Brother
02:37

Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra»

18:42
Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana - Big Brother
03:44

Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana

18:35
Clima de flirt? Bruno Simão e Marisa Susana trocam provocações - Big Brother
03:56

Clima de flirt? Bruno Simão e Marisa Susana trocam provocações

18:30
Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa - Big Brother
03:03

Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa

18:18
«Tu nem estás a ouvir o que estás a dizer»: Pedro Jorge e Marisa voltam a desentender-se - Big Brother
02:45

«Tu nem estás a ouvir o que estás a dizer»: Pedro Jorge e Marisa voltam a desentender-se

18:08
Confronto ao rubro: Liliana desafia Dylan e o clima explode - Big Brother
03:15

Confronto ao rubro: Liliana desafia Dylan e o clima explode

18:01
«É a falar que as coisas se resolvem»: Fábio reage a atitude de Liliana - Big Brother
03:09

«É a falar que as coisas se resolvem»: Fábio reage a atitude de Liliana

17:59
Missão contra Fábio traz “recompensa” inesperada - Big Brother
03:57

Missão contra Fábio traz “recompensa” inesperada

17:57
«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio - Big Brother
06:35

«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio

17:33
A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu - Big Brother
09:57

A casa virou-se contra Fábio? Saiba tudo o que aconteceu

16:52
Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro - Big Brother
03:57

Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro

16:44
Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações - Big Brother
06:28

Romance no ar: Pedro Jorge declara-se a Marisa com palavras que derreteram corações

16:22
Pedro Jorge lança ideia marota a Marisa - Big Brother
03:49

Pedro Jorge lança ideia marota a Marisa

15:42
«Era isto que ele queria»: Ana Cristina intervém após a discussão e deixa conselhos à amiga - Big Brother
02:46

«Era isto que ele queria»: Ana Cristina intervém após a discussão e deixa conselhos à amiga

15:39
Leandro perde a paciência com Raquel: «Eu digo o que me apetecer» - Big Brother
04:45

Leandro perde a paciência com Raquel: «Eu digo o que me apetecer»

15:32
«Transgénero, doença rara ou doação de óvulos»: Sem saberem, concorrentes estão perto de dois segredos - Big Brother
06:54

«Transgénero, doença rara ou doação de óvulos»: Sem saberem, concorrentes estão perto de dois segredos

15:29
«São mesmo ridículas»: Bruno Simão arrasa concorrentes - Big Brother
02:50

«São mesmo ridículas»: Bruno Simão arrasa concorrentes

15:25
Bruna decifra pista e está perto de segredo: «Doação de esperma ou de óvulos» - Big Brother
07:51

Bruna decifra pista e está perto de segredo: «Doação de esperma ou de óvulos»

15:19
Duelo de titãs: Liliana e Dylan berram um com o outro - Big Brother
05:06

Duelo de titãs: Liliana e Dylan berram um com o outro

13:15
«Doença grave»: Concorrentes debatem teorias e ficam cada vez mais perto de um segredo - Big Brother
08:06

«Doença grave»: Concorrentes debatem teorias e ficam cada vez mais perto de um segredo

12:59
«Cara de travesti»?: As palavras de Mariana sobre Raquel e Bruna que estão a causar alvoroço - Big Brother
04:14

«Cara de travesti»?: As palavras de Mariana sobre Raquel e Bruna que estão a causar alvoroço

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Vera faz comunicado importante nas redes sociais: «Em breve...»

  • Secret Story
  • Há 3h e 35min
Vera faz comunicado importante nas redes sociais: «Em breve...» - Big Brother

Vera, conhecida do público pela participação no “Secret Story”, surpreendeu os seguidores ao anunciar que vai encerrar uma das suas contas de Instagram.

Vera, ex-concorrente do "Secret Story", surpreendeu os seguidores ao revelar que, em breve, vai deixar de ter dois perfis no Instagram.

«Importante: informo que esta conta, em breve, deixará de existir», escreveu a nortenha, referindo-se à página Vera Cláudia Santos.

A ex-participante do reality show esclareceu, depois: «Sigam a oficial», numa alusão ao perfil Vera Cláudia Oficial, que passará a ser o único ativo.

Veja, agora, a publicação feita por Vera.

 

Recentemente, a ex-participante do “Secret Story 9” publicou um vídeo no Instagram que rapidamente se tornou tema de conversa entre os fãs do programa. No registo, Vera surge pronta para mais uma participação no “Diário”, mas foi o automóvel que a acompanhava que acabou por roubar todas as atenções: um elegante Mercedes.

«A caminho do Diário às 18:00! Prontos para comentar TUDO sobre os últimos acontecimentos na casa desde a minha saída?Não percam, vai dar que falar!», escreveu a ex-concorrente na legenda da publicação, que acumulou reações entusiasmadas e elogios.

 

 

Recorde a expulsão de Vera...

Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras. O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir. 

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas. 

Após uma madrugada intensa, onde o confronto entre Vera e Dylan incendiou as redes sociais, o ambiente na casa aqueceu ainda mais com a expulsão da concorrente, por decisão soberana da Voz. 

 

 

A Voz decidiu expulsar Vera. Confrontada por Cristina, Vera reagiu à decisão e revelou se está ou não arrependida do seu comportamento na casa.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu. 

Veja, em baixo, os vídeos do momento. 

 

Em cima, veja a galeria de imagens com todas as reações ao momento que abalou a casa do Secret Story.

Relacionados

Estrela de reality show anuncia doença e culpa o ex-marido

É isto que Maria Botelho Moniz diz ao filho sempre que o pai não está. E emociona qualquer um

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Separada, Sónia Jesus identifica-se com música: «Leva tudo de uma vez»

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'
Temas: Vera

Fora da Casa

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Há 26 min
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Há 47 min
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Há 1h e 0min
Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

Há 1h e 2min
Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Há 1h e 17min
Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Há 2h e 42min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
05:07

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

Hoje às 10:03
Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Hoje às 14:00
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Hoje às 12:37
Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro
03:57

Acertou? Pedro Jorge e Marisa em pânico com palpite de Leandro

Há 2h e 41min
Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

4 set, 13:17
Ver Mais

Notícias

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Há 26 min
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Há 47 min
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Há 1h e 0min
Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Há 1h e 17min
Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Há 2h e 42min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Há 2h e 47min
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ontem às 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Ontem às 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Ontem às 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Ontem às 10:21
Ver Mais Outros Sites