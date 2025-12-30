Novo amor é ex-concorrente? Vera assume que já tem o coração ocupado

A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

Vera, ex-concorrente do Secret Story 9, confirmou já ter o coração ocupado após o fim da relação com Dylan. A revelação foi feita à repórter da TVI Carolina Steffensen durante a gala de domingo, 28 de dezembro, poucos dias antes do final desta edição do reality show.

Questionada sobre a sua vida amorosa, Vera não escondeu que já seguiu em frente e que tem a vida organizada fora da casa mais vigiada do país.

«Eu também decidi seguir a minha vida. Tenho as minhas coisas cá fora, portanto eles são livres de viver aquilo que sentem lá dentro», afirmou a ex-concorrente, referindo-se a Dylan e Inês.

Quando a repórter da TVI questionou diretamente: «E o teu coração já está ocupado ou nem por isso?», Vera não hesitou: «Sim».

A jovem fez questão de esclarecer que o novo relacionamento não envolve qualquer ex-concorrente do programa: "Não, não tem nada a ver com concorrentes", garantiu.