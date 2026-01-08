Vera mostra-se feliz ao lado de ex-concorrente do Secret Story. E este “date” comprova-o

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

Vera Cláudia fez uma partilha épica nas redes sociais que está a dar que falar. A ex concorrente mostrou-se muito bem acompanhada, num date, com uma ex concorrente da sua edição: Ana Batista.

A nortenha nunca deixou de mostrar aos fãs e seguidores que está a passar por uma fase muito próspera, em todos os sentidos, desde que saiu da casa mais vigiada do país. Ainda que não tenha mantido todas as amizades que construiu ao longo do reality show, a relação com Ana Batista não foi uma delas.

Casamento à vista? Vera está apaixonada e faz revelação que está a chocar os fãs

Vera Cláudia abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais onde respondeu a diversas perguntas e uma delas deu que falar. A ex concorrente do Secret Story 9 revelou que um dos planos para este ano é casar.

Quando questionada por um seguidor sobre quais as metas para este ano que acabou de começar, a nortenha respondeu: «Viajar muito, casar e o terceiro é SEGREDO 🤫». Esta confissão deu muito que falar entre os fãs da ex concorrente. Agora a pergunta que se coloca é: Qual será o segredo que Vera está a esconder?

