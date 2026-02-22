Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

Está no ar mais uma edição do Secret Story, ou talvez não. Esqueça tudo o que já viu. Este novo Secret Story promete ser diferente, mais dinâmico, mais interativo, muito mais surpreendente e inovador, a começar pela Casa.

Um Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação. Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.

E dentro dela estão escondidas algumas das frases mais icónicas dos ex-concorrentes que marcaram as edições anteriores do Secret Story, como a de Vera, mais conhecida por "Saramaga", pela sua forma única de se expressar.

«A minha presença é vista por mim mesma», lê-se numa das paredes a célebre frase de Vera. Mas esta não é a única, também o «só me envergonhas», frase icónica de Rúben Boa Nova, faz parte desta Casa tão especial. «Bates forte cá dentro», de Fanny Rodrigues, também está estampada na Casa.



Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens. Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão.

Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da Casa mais vigiada e inovadora do País.