Já tem data para o casamento? Vera prepara-se para dar novo passo na relação

Vera Cláudia, ex-concorrente do Secret Story 9, já tinha confirmado que o coração estava novamente ocupado. Agora, a jovem esclareceu quem é o novo namorado e admitiu que não é a primeira vez que este homem lhe rouba o coração.

A ex-concorrente revelou que o novo amor é um ex-namorado:

«É alguém que já esteve muito presente na minha vida, portanto, tem tudo para dar certo, de novo. O meu foco agora é a minha vida pessoal, a minha família e viver este novo ano da melhor forma possível.», assumiu a jovem em declaração à TV7dias.

Vera Cláudia deixou ainda a porta aberta ao casamento, que poderá acontecer em breve: «Ainda não houve pedido, apenas falámos desse momento que gostaríamos de viver. Se tudo correr bem, e tudo se alinhar, será sim um passo a dar, e quem sabe poderá mesmo ser ainda este ano.», concluiu Vera Cláudia.