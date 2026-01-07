Casamento à vista? Vera está apaixonada e faz revelação que está a chocar os fãs

Vera Cláudia abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais onde respondeu a diversas perguntas e uma delas deu que falar. A ex concorrente do Secret Story 9 revelou que um dos planos para este ano é casar.

Quando questionada por um seguidor sobre quais as metas para este ano que acabou de começar, a nortenha respondeu: «Viajar muito, casar e o terceiro é SEGREDO 🤫». Esta confissão deu muito que falar entre os fãs da ex concorrente. Agora a pergunta que se coloca é: Qual será o segredo que Vera está a esconder?

Veja a imagem.