Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Vera, Dylan, Ana Cristina e Rui marcaram presença no programa e aproveitaram para deixar uma mensagem de Natal aos espectadores e seguidores: «Feliz Natal e um ano de 2026 cheio de segredos. Beijinhos». A mensagem não passou despercebida e rapidamente fez soar os alarmes entre os internautas, que não esqueceram o motivo que levou à expulsão de Vera do Secret Story 9.

Os fãs não esconderam o entusiasmo e os comentários começaram a surgir: «O verdadeiro milagre de Natal: a Vera e o Dylan em cena juntos» e «Gostei de ver a Vera e o Dylan. É isso mesmo, Natal é paz, harmonia e alegria», entre outros.

Recorde-se que Vera foi expulsa do Secret Story 9 após ter agredido Dylan, e a relação entre ambos parecia conturbada desde então. No entanto, a participação no Dois às Dez deixou no ar a ideia de que os desentendimentos poderão estar, finalmente, ultrapassados.