Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

22:30
Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!» - Big Brother
02:07

Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!»

22:23
Leandro mudou após saber o segredo de Marisa e Pedro?: «Tu ficaste perdido!» - Big Brother
04:00

Leandro mudou após saber o segredo de Marisa e Pedro?: «Tu ficaste perdido!»

22:12
Pedro sobre Inês: «Nunca fez por ser protagonista» - Big Brother
00:44

Pedro sobre Inês: «Nunca fez por ser protagonista»

22:12
Leandro declara-se a Marisa, mas deixa crítica: «Sempre o coração à frente da razão» - Big Brother
02:09

Leandro declara-se a Marisa, mas deixa crítica: «Sempre o coração à frente da razão»

22:10
«Deitou tudo a perder desde que descobriram o segredo do Pedro e da Marisa»: Inês faz dura crítica a Leandro - Big Brother
03:38

«Deitou tudo a perder desde que descobriram o segredo do Pedro e da Marisa»: Inês faz dura crítica a Leandro

22:05
Liliana e Pedro pegam-se em pleno Especial: «Ainda vou ganhar e esfregar-te na cara!» - Big Brother
00:52

Liliana e Pedro pegam-se em pleno Especial: «Ainda vou ganhar e esfregar-te na cara!»

21:59
Liliana ataca Marisa e Pedro e o clima azeda: «Não vinhas para aqui com um namorado?» - Big Brother
03:45

Liliana ataca Marisa e Pedro e o clima azeda: «Não vinhas para aqui com um namorado?»

21:59
«Querias andar aqui a dar beijos técnicos»: Pedro puxa ex-noivo Zé para atacar Liliana - Big Brother
03:45

«Querias andar aqui a dar beijos técnicos»: Pedro puxa ex-noivo Zé para atacar Liliana

21:55
Inês declara-se a Liliana e assume "culpas": «Se não me tivesse afastado dela...» - Big Brother
03:32

Inês declara-se a Liliana e assume "culpas": «Se não me tivesse afastado dela...»

21:51
Amizade entre Liliana e Pedro é impossível?: «Eu não quero, há falta de empatia, de noção...» - Big Brother
03:06

Amizade entre Liliana e Pedro é impossível?: «Eu não quero, há falta de empatia, de noção...»

21:01
O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro - Big Brother
04:24

O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro

20:54
Só visto! Liliana critica o jantar de Pedro: «Eu vou partir um dente» - Big Brother
02:12

Só visto! Liliana critica o jantar de Pedro: «Eu vou partir um dente»

19:46
Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá» - Big Brother
02:30

Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»

19:42
Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno» - Big Brother
03:03

Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»

19:37
Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes - Big Brother
03:49

Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes

19:33
Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente - Big Brother
01:36

Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente

19:28
Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....» - Big Brother
03:52

Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»

19:20
«Assistiu de cadeirinha»: Pedro faz comentário sobre o jogo de Marisa e a casa explode - Big Brother
04:21

«Assistiu de cadeirinha»: Pedro faz comentário sobre o jogo de Marisa e a casa explode

19:12
Leandro implacável com Pedro: «Preocupa-se mais com 250 mil euros do que com a amizade» - Big Brother
01:55

Leandro implacável com Pedro: «Preocupa-se mais com 250 mil euros do que com a amizade»

18:43
Liliana não poupa Marisa: «Esteve sempre debaixo da asa do Pedro, a mandá-lo trabalhar» - Big Brother
03:36

Liliana não poupa Marisa: «Esteve sempre debaixo da asa do Pedro, a mandá-lo trabalhar»

18:38
Liliana usa pestanas excêntricas oferecidas por Leandro e ninguém consegue conter as gargalhadas - Big Brother
03:03

Liliana usa pestanas excêntricas oferecidas por Leandro e ninguém consegue conter as gargalhadas

18:30
Com os olhos a brilhar, Fábio rasga Liliana de elogios: «É de louvar a força, a postura...» - Big Brother
01:48

Com os olhos a brilhar, Fábio rasga Liliana de elogios: «É de louvar a força, a postura...»

18:22
«É a minha rainha...»: Leandro declara-se a Marisa e acaba desfeito em lágrimas - Big Brother
05:58

«É a minha rainha...»: Leandro declara-se a Marisa e acaba desfeito em lágrimas

18:14
Pedro lança farpa a Liliana mas é Leandro quem acaba em lágrimas - Big Brother
05:58

Pedro lança farpa a Liliana mas é Leandro quem acaba em lágrimas

18:09
Fábio expõe "facada" de Leandro a Marisa: «Para mim, foi uma traição. Foi falso» - Big Brother
01:39

Fábio expõe "facada" de Leandro a Marisa: «Para mim, foi uma traição. Foi falso»

Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

  • Secret Story
  • Ontem às 21:28
Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode! - Big Brother

Foi no Dois às Dez que Vera e Dylan esclareceram que as desculpas pelo que aconteceu no Secret Story já tinham sido feitas.

Vera, Dylan, Ana Cristina e Rui marcaram presença no programa e aproveitaram para deixar uma mensagem de Natal aos espectadores e seguidores: «Feliz Natal e um ano de 2026 cheio de segredos. Beijinhos». A mensagem não passou despercebida e rapidamente fez soar os alarmes entre os internautas, que não esqueceram o motivo que levou à expulsão de Vera do Secret Story 9. 

Os fãs não esconderam o entusiasmo e os comentários começaram a surgir: «O verdadeiro milagre de Natal: a Vera e o Dylan em cena juntos» e «Gostei de ver a Vera e o Dylan. É isso mesmo, Natal é paz, harmonia e alegria», entre outros. 

Recorde-se que Vera foi expulsa do Secret Story 9 após ter agredido Dylan, e a relação entre ambos parecia conturbada desde então. No entanto, a participação no Dois às Dez deixou no ar a ideia de que os desentendimentos poderão estar, finalmente, ultrapassados. 

