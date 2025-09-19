Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

O Secret Story - Casa dos Segredos está ao rubro. Em menos de uma semana já há amores, desamores e algumas rivalidades. Mas a noite passada foi de festa e celebração.
Dylan e Vera foram os protagonistas do primeiro casamento desta edição e também do primeiro beijo, que já está viral e as imagens falam por si.
Tudo aconteceu esta quinta-feira, noite de festa na casa mais vigiada do País, mas não foi uma festa qualquer, foi um casamento em que todos se vestiram a rigor.
Por escolha de Bruno, chefe de limpezas da casa, Dylan e Vera foram os noivos. Inês foi a madrinha da noiva e Sandro o celebrante do casamento.
O momento culminou com muitos beijos na boca apaixonados entre Dylan e Vera, que deixaram os colegas de boca aberta. Percorra a galeria de fotografias e veja todas as imagens!